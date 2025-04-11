“Beethoven ajuda a combater câncer.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Parte das células tumorais expostas a uma gravação da Quinta Sinfonia de Beethoven morreu – e as que sobreviveram ficaram mais fracas. Esse foi o resultado de uma experiência feita por pesquisadores da UFRJ.

Qual é a verdade:

A notícia se propagou recentemente, mas é baseada num estudo (1) de 2016. Os cientistas expuseram células de câncer de mama a 30 minutos da Quinta ou a outras composições, de Mozart e do húngaro Gyorgy Ligeti, em volumes bem altos, de 70 a 100 dB.

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Beethoven e Ligeti tiveram efeito: 48h após a exposição, havia menos células tumorais vivas. Mas a diferença foi pequena, cerca de 10%. E as células estavam em placas de petri, não dentro de um organismo vivo – contexto em que, mesmo se fosse possível tocar as músicas nessa altura, o efeito provavelmente seria diferente.

Fonte 1. “Exposure to Music Alters Cell Viability and Cell Motility of Human Nonauditory Cells in Culture”, M Capella e N Lestard, 2016.

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