Borboletas estão desaparecendo rapidamente nos EUA

Borboletas estão desaparecendo nos Estados Unidos em uma velocidade que os cientistas consideram alarmante. Em um novo estudo publicado na revista Science na semana passada, uma equipe de mais de 30 pesquisadores analisou 12,6 milhões de avistamentos de borboletas em 76 mil levantamentos nos EUA. Eles descobriram que, entre 2000 e 2020, o país perdeu 22% dos espécimes.

O resultado é fruto de um esforço de ciência cidadã, já que usa dados coletados por voluntários, não cientistas. Os pesquisadores argumentam que como a borboleta é um animal “carismático”, existem muitas iniciativas de monitoramento. Com esses dados, foi possível montar a avaliação mais abrangente de borboletas no país até o momento.

“Os cientistas, sozinhos, não conseguiriam obter todos os dados que usamos”, explica o coautor do estudo Nick Haddad, ecologista da Universidade Estadual de Michigan, em entrevista ao jornal

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Washington Post. “Foi necessário esse incrível esforço de base de pessoas interessadas na natureza.”

O declínio foi bastante desigual: apenas 33% das espécies tiveram declínios significativos. Mesmo assim, mais de 100 espécies tiveram uma queda de mais de 50%, e 22 espécies tiveram uma queda de pelo menos 90%. Apenas nove espécies (o equivalente a 3%) tiveram aumento do número de indivíduos.

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Vanessa annabella], uma espécie bastante difundida no oeste dos EUA, caiu 80% em 20 anos”, explica uma das autoras do estudo, Eliza Grames, em um texto no site The Conversation. “Considerando tudo o que sabemos sobre sua biologia, ela deveria estar indo bem – tem uma ampla área de distribuição e se alimenta de uma variedade de plantas. No entanto, seus números estão caindo vertiginosamente em toda a sua área de distribuição.”

Embora o estudo não tenha examinado as razões para esses declínios, os pesquisadores sugerem que a mudança climática, a perda de habitat e o uso de inseticidas são os prováveis culpados. O sudoeste dos EUA registrou a maior queda regional nas populações de borboletas, provavelmente devido às condições de seca, que é dura para os insetos, incapazes de reter muita umidade.

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“As borboletas são lindas. Elas inspiram as pessoas, desde a arte até a literatura e a poesia. Elas merecem existir simplesmente pelo fato de existirem. Elas também são importantes para a função do ecossistema”, aponta Grames.

Efeito dominó

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Mais do que lindos animais, assim como outros insetos, as borboletas desempenham um papel essencial na manutenção da vida na Terra ao atuar na polinização. Além disso, elas são peças importantes das cadeias alimentares, tanto comendo plantas na fase de lagarta, quanto servindo de alimento para os pássaros.

O sumiço das borboletas é, ao mesmo tempo, consequência e causa de um grande desequilíbrio ecológico.

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“Para aqueles que ainda não estavam cientes do declínio dos insetos, isso deve ser um alerta”, disse Collin Edwards, principal autor do estudo, em comunicado. “Precisamos urgentemente de esforços de conservação em escala local e nacional para apoiar as borboletas e outros insetos. Nunca tivemos um quadro tão claro e convincente do declínio das borboletas como temos agora.”

O cenário dramático não significa que tudo está perdido. As borboletas se reproduzem rapidamente e suas populações podem se recuperar dentro de alguns anos se medidas de preservação forem tomadas.

Na semana passada, o governo mexicano anunciou que, só em 2024, a população de borboletas-monarca, de cor alaranjada e que migram do Canadá para o México anualmente, dobrou. Ainda que esteja muito abaixo da média de longo prazo, a rápida recuperação indica que os esforços de grupos ativistas e de políticas ambientais podem estar funcionando.