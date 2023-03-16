Buracos negros podem gerar energia escura

Esse tipo de energia, que teoricamente compõe 71% do Universo, pode estar se formando em buracos negros. É o que afirmam físicos de nove países, que estudaram (1) a evolução das “galáxias elípticas gigantes”.

Essas galáxias deixaram de formar estrelas, e sobrou pouco material no centro delas para ser sugado pelos buracos negros – que, apesar disso, cresceram 7 a 20 vezes mais que o esperado.

A explicação pode ser a energia escura, cuja existência foi proposta nos anos 1990 para tentar explicar um enigma: o Universo está se expandindo mais rápido do que deveria (considerando a atração gravitacional entre tudo o que existe nele, a expansão deveria ser mais lenta).

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Fontes 1. A Preferential Growth Channel for Supermassive Black Holes in Elliptical Galaxies at z < 2. D Farrah e outros, 2023. Observational Evidence for Cosmological Coupling of Black Holes and its Implications for an Astrophysical Source of Dark Energy. D Farrah e outros, 2023.

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