Buracos negros podem gerar energia escura
E isso pode explicar por que, em um determinado conjunto de galáxias, eles cresceram até 20 vezes mais do que seria esperado. Entenda por que.
Esse tipo de energia, que teoricamente compõe 71% do Universo, pode estar se formando em buracos negros. É o que afirmam físicos de nove países, que estudaram (1) a evolução das “galáxias elípticas gigantes”.
Essas galáxias deixaram de formar estrelas, e sobrou pouco material no centro delas para ser sugado pelos buracos negros – que, apesar disso, cresceram 7 a 20 vezes mais que o esperado.
A explicação pode ser a energia escura, cuja existência foi proposta nos anos 1990 para tentar explicar um enigma: o Universo está se expandindo mais rápido do que deveria (considerando a atração gravitacional entre tudo o que existe nele, a expansão deveria ser mais lenta).
Fontes 1. A Preferential Growth Channel for Supermassive Black Holes in Elliptical Galaxies at z < 2. D Farrah e outros, 2023. Observational Evidence for Cosmological Coupling of Black Holes and its Implications for an Astrophysical Source of Dark Energy. D Farrah e outros, 2023.