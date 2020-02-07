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Ciência

Câmera noturna flagra coiote e texugo viajando em dupla

Poderia ser um trailer de filme da Disney, mas é a natureza mostrando que espécies diferentes podem criar laços reais. Confira.

Por Carolina Fioratti 7 fev 2020, 19h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
SI_Coiote
 (Peninsula Open Space Trust/Reprodução)
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Câmera noturna flagra coiote e texugo viajando em dupla Priorizar nos meus resultados Google

Um registro feito pela Peninsula Open Space Trust – ONG americana focada na preservação ambiental – conquistou cientistas e internautas na última semana. Em seu Twitter, o organização postou um vídeo em que um coiote e um texugo interagem de forma totalmente amigável. Eles caminhavam juntos por um túnel direcionado para a travessia de animais silvestres, em uma estrada nas montanhas de Santa Cruz, na Califórnia (EUA).

Jennifer Campbell-Smith, ecologista comportamental, disse à National Geographic que, muito provavelmente, a interação de duas espécies em um ambiente como o descrito acima nunca aconteceu antes. Veja o vídeo abaixo:

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O que mais impressiona é a comunicação corporal dos dois animais. Com um pulinho na direção do compadre, o coiote parece convidar o texugo para acompanhá-lo. O texugo o segue para dentro do tubo de concreto de forma relaxada, confiando no guia orelhudo. 

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Coiotes e texugos são carnívoros e predadores, cada um no topo de sua cadeia alimentar. No entanto, cientistas já sabiam que, no momento da caça, eles podem apresentar relação de mutualismo. Comparsas, mesmo. Essa cooperação entre as espécies que, afinal, traz benefício a ambos. Juntos, costumam apanhar pequenos mamíferos que vivem no solo do oeste americano. O coiote é bom corredor, enquanto o texugo é craque em cavar buracos. Trabalhando em dupla, eles podem poupar energia e sair de barriga cheia.

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Não é, porém, como se eles vivessem sempre juntos, como Timão e Pumba. Quando ocorre, essa parceria costuma acontecer de forma temporária, apenas em regiões sem interferência humana – o que torna o vídeo mais interessante. Entre as próprias espécies, apenas o coiote costuma viajar em bando. O texugo tem comportamento mais ranzinza e costuma andar sozinho. Não se sabe se a parceria durante a caça é algo desenvolvido naturalmente por cada indivíduo ou uma lição passada de geração em geração. Poderia ser facilmente trailer de um novo filme da Disney, mas é real. A natureza não cansa de nos surpreender.

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Meio Ambiente
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