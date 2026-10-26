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Ciência, Saúde

“Carro deixado no sol acumula até 4 g de benzeno.” Não é bem assim…

Boato confunde unidades de medida e exagera a quantidade da substância cancerígena em carros fechados.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h00
Vista aérea de um estacionamento de asfalto cinza com centenas de carros novos de diversas cores, organizados em fileiras paralelas, sob luz solar forte que projeta sombras nítidas. Um carro branco está isolado no centro.
 (Richard Newstead/Getty Images)
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O que a notícia dizia:

Um post que circula desde 2020 – e que ressurgiu em setembro deste ano – afirma que carros fechados acumulam de 400 a 800 mg de benzeno à sombra e até 4 g sob o sol. A substância é cancerígena; recomenda-se arejar o carro por dois minutos.

Qual é a verdade:

Os estudos da área medem benzeno em massa por volume – não só em massa, como escrito no boato. Em 2024, medições feitas por sete dias num carro novo encontraram 1,5 micrograma (µg) para cada metro cúbico (m³) da cabine. Para comparar, a agência de segurança no trabalho dos EUA considera perigosas concentrações acima de 300 µg/m³.

A provável origem da história (1) é um estudo de 2003 que achou de 400 a 800 µg/m³ de compostos orgânicos voláteis como um todo em carros fechados. O benzeno era só uma pequena porcentagem – e a unidade de medida, note, é outra.

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Fumar realmente provoca gangrena? Como?

Fonte 1. “Nota enviada à Lupa sobre benzeno em veículos”, Instituto Nacional de Câncer.

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