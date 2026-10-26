“Carro deixado no sol acumula até 4 g de benzeno.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Um post que circula desde 2020 – e que ressurgiu em setembro deste ano – afirma que carros fechados acumulam de 400 a 800 mg de benzeno à sombra e até 4 g sob o sol. A substância é cancerígena; recomenda-se arejar o carro por dois minutos.

Qual é a verdade:

Os estudos da área medem benzeno em massa por volume – não só em massa, como escrito no boato. Em 2024, medições feitas por sete dias num carro novo encontraram 1,5 micrograma (µg) para cada metro cúbico (m³) da cabine. Para comparar, a agência de segurança no trabalho dos EUA considera perigosas concentrações acima de 300 µg/m³.

A provável origem da história (1) é um estudo de 2003 que achou de 400 a 800 µg/m³ de compostos orgânicos voláteis como um todo em carros fechados. O benzeno era só uma pequena porcentagem – e a unidade de medida, note, é outra.

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Fumar realmente provoca gangrena? Como?

Fonte 1. “Nota enviada à Lupa sobre benzeno em veículos”, Instituto Nacional de Câncer.

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