Cern cria acelerador de partículas anticâncer

A joia da coroa do Cenro Europeu de Pesquisa Nuclear (Cern) é o Large Hadron Collider (LHC), o maior acelerador de partículas do mundo. Mas os cientistas do centro também fazem outras coisas.

Em 2014, criaram a técnica Flash-RT, que usa um feixe de energia muito intenso, disparado por um tempo bem curto, para eliminar tumores do corpo humano sem danificar tecidos adjacentes. O problema é que ela requer um acelerador de partículas grande, potente e caro, que não é viável em ambientes hospitalares.

Mas, agora, o Cern anunciou a criação de um novo acelerador, que será fabricado em parceria com a empresa francesa Theryq – e consegue gerar feixes de elétrons com até 200 megaelétrons-volts (MeV), energia suficiente para alcançar tumores a até 20 cm de profundidade dentro do corpo.

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Segundo o Cern, o aparelho é compacto o bastante para ser usado em hospitais. Os primeiros testes clínicos devem ser realizados pela Universidade de Lausanne, na Suíça, já este ano.

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