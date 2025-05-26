Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Chimpanzés batem em árvores com pedras para se comunicar, diz estudo

A estratégia, observada em grupos específicos de primatas, pode ajudar esses bichos a transmitir mensagens em mata densas.

Por Manuela Mourão 26 Maio 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia de um chimpanzé.
 (Rixipix/Getty Images)
Continua após publicidade
Chimpanzés batem em árvores com pedras para se comunicar, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

Chimpanzés, nossos primos evolutivos, são extremamente comunicativos como nós. E bastante criativos também: esses animais batucam em árvores com as mãos como se fossem tambores, produzem vocalizações altas e variadas e fazem uma série de gestos distintos para compartilhar informações com seus colegas.

Agora, um novo estudo descreve um grupo de chimpanzés que usa pedras para bater em árvores e produzir sons. O gesto não é uma roda de samba animal, mas sim uma forma única de comunicação destes primatas. 

A pesquisa,

Continua após a publicidade

publicada no periódico científico Biology Letters, acompanhou por cinco anos o comportamento de macacos de cinco locais distintos de uma reserva natural de Guiné-Bissau, na África. Com câmeras escondidas, pesquisadores registraram uma cena que se repetia em diferentes pontos da floresta: chimpanzés, especialmente machos adultos, pegavam pedras e batiam com força nos troncos das árvores, às vezes acumulando tantos pedregulhos que formavam pilhas.

Siga

Outro comportamento registrado foi o arremesso de pedras em direção aos troncos – com bastante força. Veja o vídeo:

Continua após a publicidade

Sem van Loon, líder do estudo e pesquisadora da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, batizou o fenômeno de “batucada com pedra”. Segundo ela, esse comportamento parece uma variação de uma prática bem conhecida entre vários chimpanzés: bater com mãos ou pés nas raízes ocas das árvores, como numa espécie de tambor natural usado para se comunicar a longas distâncias ou para se exibir.

De acordo com a equipe, o mais provável é que batucada com pedra seja uma evolução da batucada normal, feita com as mãos, que surgiu em alguns grupos específicos de chimpanzés e foi aprendida por outros indivíduos, criando uma espécie de tradição social. Não é algo generalizado: só quatro grupos foram registrados usando a técnica, o que sugere que, de fato, é um traço cultural dessas comunidades específicas.

Continua após a publicidade

O batuque com pedras tem diferenças importantes em relação ao batuque tradicional, feito com as mãos. Por exemplo, os chimpanzés costumam gritar vocalizações bem altas, conhecidas como pant-hoots, antes de começar a batida. Na versão tradicional, os murros na madeira são precedidos por silêncio. Essa diferença indica que a batucada com pedra passa mensagens diferentes e é utilizada em contextos distintos da batucada normal.

Continua após a publicidade

Além disso, o som das pedras parece ter uma vantagem: alcança distâncias maiores em florestas densas, já que são ruídos de baixa frequência, mais potentes para atravessar obstáculos naturais.

Continua após a publicidade

 

Para os autores, a novidade observada revela uma cultura intrínseca dos primatas. A maioria dos comportamentos desses bichos é passado de geração em geração, ou seja, os filhotes observaram os mais velhos e aprenderam a batucar.

Marc Naguib, professor de Ecologia Comportamental na Universidade de Wageningen e coautor do estudo, diz que essa descoberta reforça uma ideia que a ciência já vem consolidando nas últimas décadas: a cultura não é uma exclusividade humana. Entender esses comportamentos é fundamental não só para ampliar nosso conhecimento sobre os primatas, mas também para pensar estratégias de conservação da espécie — afinal, quando destruímos seus habitats, não levamos embora só árvores, mas também tradições inteiras.

Publicidade
TAGS:
chimpanzé
INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO
macaco
Primatas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).