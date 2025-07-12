China quer perfurar a crosta terrestre

O ministério de recursos naturais do país investiu US$ 470 milhões para construir um navio de pesquisas, o Meng Xiang, que tentará algo inédito: perfurar a crosta terrestre até chegar ao manto, a segunda camada do planeta.

Os Estados Unidos tentaram fazer isso na década de 1950, com o Projeto Mohole (o nome é uma referência à “descontinuidade de Mohorovicic”, o ponto onde a crosta e o manto se encontram), mas fracassaram.

A União Soviética também tentou e não conseguiu – conforme a sonda vai descendo pelo solo, a perfuração se torna cada vez mais difícil, pois a temperatura e a pressão aumentam rapidamente.

Continua após a publicidade

Os chineses tentarão fazer o furo no fundo do mar, onde a crosta terrestre é mais fina (5 a 10 km de espessura). O Meng Xiang tem nove laboratórios a bordo, e transporta combustível e suprimentos para até 120 dias de navegação. Além de fazer pesquisas científicas, o navio irá procurar reservas de petróleo e gás natural.

Continua após a publicidade