O pesquisador Luiz Davidovich, ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e professor emérito da UFRJ, é o vencedor do Prêmio TWAS Apex 2025, que prestigia cientistas de países em desenvolvimento. O físico é uma das maiores referências nacionais na área de mecânica quântica – tema escolhido para a 20ª edição do Prêmio.

A premiação é concedida pela Academia Mundial de Ciências para o Avanço da Ciência nos Países em Desenvolvimento (TWAS), que faz parte da Unesco.

Davidovich receberá um prêmio de US$100 mil, além de uma medalha e um certificada, que serão entregues durante a 17ª Conferência Geral da TWAS. O evento ocorre no Rio de Janeiro entre 29 de setembro e 2 de outubro e é realizado em parceria com a ABC.

O pesquisador é um dos principais nomes da física quântica no Brasil, a área que estuda como partículas se comportam no mundo subatômico. O prêmio vem justamente no Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, proclamado pela Unesco como forma de celebrar o centenário deste campo de estudos. Há 100 anos, os alemães Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger publicaram, em paralelo, duas formulações diferentes para descrever a evolução das propriedades de uma partícula no tempo, dando início assim à física quântica.

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“Hoje, a ciência e a tecnologia quântica estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano”, afirmou Davidovich à TWAS. “Elas estão por trás dos computadores, painéis solares, smartphones, ferramentas médicas como lasers e máquinas de ressonância magnética, materiais avançados, sistemas de GPS e até da agricultura de precisão.”

“Parabenizamos o Luiz Davidovich não apenas por suas pesquisas de grande impacto nesta área, mas também por seu compromisso em garantir que seus estudos beneficiem todas as pessoas, em todos os lugares”, disse a presidente da TWAS, a epidemiologista Quarraisha Abdool Karim.

Em abril, Davidovich foi entrevistado para a Super para uma série de reportagens sobre utilizações práticas da física quântica, que você pode conferir abaixo: