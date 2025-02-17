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Ciência

Cientistas brasileiros descobriram enzima que pode aumentar produção de biocombustíveis

Essa enzima pode aumentar a eficiência da produção de biocombustíveis a partir de resíduos agroindustriais, como bagaço de cana-de-açúcar.

Por Eduardo Lima 17 fev 2025, 18h00
Imagem da estrutura dimérica da enzima CelOCE agindo sobre as fibras de celulose, representadas pelos bastões verdes.
 (Mario Murakami/CNPEM/FAPESP/Reprodução)
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Pesquisadores brasileiros descobriram uma nova enzima que pode mudar a forma como biocombustíveis são produzidos, aumentando a capacidade de produção de etanol a partir do bagaço da cana-de-açúcar e de outros resíduos agroindustriais, como a palha do milho.

Para transformar biomassa em combustíveis e produtos químicos, é necessário que aconteça a desconstrução da celulose, a fibra que compõe a parede celular das plantas. Ela tem uma estrutura muito resistente à degradação, então sua quebra biológica é lenta e difícil desafio na produção de biocombustíveis.

Foi na intenção de solucionar esse desafio que pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Materiais e Energias (CNPEM), em parceria com cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e de instituições da França e da Dinamarca, identificaram uma nova enzima que melhora a conversão de celulose.

O estudo que descreve a descoberta foi publicado na revista Nature. A enzima foi descoberta na “matéria escura do DNA”, os genes de microrganismos que nunca foram cultivados em laboratórios.

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No caso dessa pesquisa, uma bactéria encontrada em solo rico de resíduos de cana-de-açúcar que os pesquisadores propõem chamar de Candidatus Telluricellulosum braziliensis é a responsável por gerar uma enzima que usa cobre para facilitar a quebra da celulose.

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Aplicação imediata na indústria

A enzima revolucionária foi apelidada de CelOCE pelos pesquisadores, uma sigla para a expressão em inglês Cellulose Oxidative Cleaving Enzyme (em português, “enzima de clivagem oxidativa da celulose”).

Uma clivagem oxidativa é a reação química que quebra uma ligação entre carbonos, substituindo-a por uma ligação com oxigênio.

Essa nova enzima dá o pontapé do processo de quebra da celulose, perturbando a estabilidade da estrutura cristalina da parede celular e abrindo a porta para que as enzimas tradicionais façam o grosso do trabalho de desconstrução da fibra.

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A CelOCE é classifica como uma metaloenzima, porque tem em sua composição um metal: o cobre. É por causa do átomo de cobre em sua estrutura molecular que essa enzima é um catalisador tão impressionante.

Antes dessa descoberta, a prática mais comum era usar enzimas do tipo mono-oxigenase para possibilitar a quebra da celulose. Agora, com a CelOCE, os processos podem ficar duas vezes mais eficientes.

Além dos biocombustíveis, a enzima descoberta pelos pesquisadores também poderia ser usada na produção de papéis, tecidos e outros materiais feitos com biomassa.

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Essa aplicação na indústria pode acontecer imediatamente: os cientistas já fizeram testes com biorreatores em escala de piloto, comprovando a eficiência da CelOCE.

Por enquanto, o Brasil abriga as únicas duas biorrefinarias capazes de produzir biocombustíveis com base em celulose em escala comercial.

Porém, essa descoberta tem o potencial para ser revolucionária em um mundo que precisa urgentemente acelerar a transição energética para fontes mais limpas de combustíveis, numa estratégia para combater as mudanças climáticas.

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