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Ciência

Comer cascas de frutas e vegetais faz bem à saúde? Cientistas mostram que sim

Ricas em fibras, partes geralmente descartadas de alimentos podem ampliar o consumo do nutriente e reduzir o desperdício alimentar, diz pesquisa.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 31 out 2026, 20h00
Prateleiras de supermercado repletas de frutas e vegetais frescos, incluindo tomates vermelhos, pimentões verdes e vermelhos, abacates, maçãs e kiwis, alguns em embalagens plásticas e outros a granel, com etiquetas de preço visíveis
 (Santeri Viinamäki/Wikimedia Commons)
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Cascas, sementes, talos… Essas partes costumam ser descartadas quando comemos frutas e vegetais. Algumas pessoas, porém, já afirmavam que elas poderiam ser ainda mais nutritivas do que a polpa. Agora, um novo estudo acaba de reforçar essa ideia.

A pesquisa, publicada no periódico científico International Journal of Food Sciences and Nutrition, constatou que, de fato, cascas, sementes e talos são mais ricas em fibras do que as partes consumidas de frutas e vegetais.

Tudo começou quando um grupo de pesquisadores do King’s College London decidiu analisar o teor de fibras de 12 frutas e vegetais: abóbora, kiwi, melancia, brócolis, pimentão, abacaxi, alho-poró, funcho, couve, aipo, couve-flor e beterraba. A ideia era medir e comparar a quantidade de fibras nas partes mais consumidas e também nas cascas, sementes, talos e outras partes geralmente descartadas.

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Ao analisar os itens, os pesquisadores constataram que, em 10 dos 12 alimentos, as partes não consumidas apresentavam maior teor de fibras. A casca e o miolo do abacaxi, por exemplo, tinham cerca de 450% mais fibras do que a polpa da fruta. Na abóbora, as sementes e a casca apresentavam 9,25 gramas de fibras a cada 100 gramas, enquanto a polpa tinha apenas 2 gramas.

Aproveitar essas partes em uma alimentação chamada pelos autores de “da raiz à ponta” (root-to-tip) poderia aumentar significativamente o consumo de fibras da população. Isso é especialmente importante considerando que grande parte das pessoas não ingere a quantidade diária recomendada de fibras. Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 68% dos brasileiros têm um consumo insuficiente de fibras.

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O problema é que essas partes das frutas e dos vegetais costumam ser duras, difíceis de mastigar e, muitas vezes, não têm um sabor tão agradável quando consumidas in natura. Por isso, os pesquisadores defendem a possibilidade de aproveitá-las em receitas, ralá-las, triturá-las, assá-las e utilizar outros métodos de preparo. Além dos possíveis benefícios nutricionais, essa prática também poderia reduzir o desperdício de alimentos e, no caso dos restaurantes, diminuir os custos das cozinhas.

“Embora subprodutos de frutas e vegetais tenham sido explorados para aumentar o teor de fibras nos alimentos, o teor de fibras de muitos componentes “da raiz à ponta” permanece desconhecido. […] Esses resultados sugerem que o consumo ‘da raiz à ponta’ pode favorecer uma maior ingestão de fibras alimentares e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício de alimentos”, escrevem os autores.

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Alimentação
Fibras
frutas
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