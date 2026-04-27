Como é feito o gramado dos estádios da Copa do Mundo 2026

John N. Trey Rogers e Jackie Lyn A. Guevara são professores de manejo de grama sintética na Michigan State University. John Sorochan é professor de ciência de plantas na University of Tennessee. Ryan Bearss é pesquisador de ciência de plantas, solo e microrganismos na Michigan State University.

Com 104 partidas em 16 estádios no Canadá, Estados Unidos e México, a Copa do Mundo da FIFA de 2026 será o maior evento de futebol de todos os tempos.

Como pesquisadores de gramados contratados pela FIFA, a entidade reguladora do esporte, é nosso trabalho garantir que esses campos ofereçam a mesma sensação para os jogadores e que a grama cresça bem.

Mas fazer isso não é tão simples. Na verdade, parecia um desafio impossível no início.

Escolhendo a grama certa

A escala desse trabalho foi sem precedentes: três zonas climáticas distintas, quase 5 mil quilômetros de distância entre os estádios mais afastados, e locais que variam de estádios abertos sob o calor da Cidade do México e de Miami, passando por estádios fechados de futebol americano em Dallas e Atlanta, e chegando até os climas mais frios de Boston e Toronto.

Apesar das situações únicas de cada estádio, a FIFA tem uma longa lista de regras sobre como os campos devem ser construídos. A grama precisa ser natural, mas reforçada para aguentar muitos jogos e cerimônias. Cada campo precisa de um sistema de irrigação automático, boa drenagem, sistema de vácuo e ventilação integrados para manter a grama e o solo arejados, além de luzes artificiais de cultivo para manter a grama saudável.

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Cada cidade-sede é responsável por determinar como atender a esses requisitos.

Atualmente, oito dos estádios anfitriões de 2026 normalmente usam grama artificial – como eles vão mudar temporariamente para grama natural para a Copa do Mundo?

Ainda mais complicado: cinco dos estádios têm coberturas, o que significa que a grama recebe menos luz solar. Como eles podem manter a grama viva por oito semanas?

Como podemos garantir que um jogador competindo na Filadélfia tenha a mesma experiência em campo que um jogador competindo em Guadalajara ou Seattle?

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Nossa equipe da Universidade do Tennessee e da Universidade Estadual de Michigan passou os últimos cinco anos pesquisando essas questões para fornecer orientação às cidades-sede. Aqui, exploraremos algumas das questões mais importantes que enfrentamos: que tipo de grama cultivar, como cultivá-la, como planejamos para torná-la ainda mais resistente e como transportá-la com segurança para cada estádio.

Cultivando a grama

Normalmente, o gramado é cultivado em solo nativo. Quando colhido, as raízes são cortadas, o que causa um choque na planta e pode atrasar o reestabelecimento das raízes por várias semanas.

Isso não funcionaria para a Copa do Mundo, pois os jogos vão ocorrer apenas 10 dias após a instalação. Se as raízes não conseguirem se estabelecer rápido o suficiente, a grama ficará mais fraca e mais suscetível a danos.

Para resolver isso, decidimos usar grama cultivada sobre plástico com areia como base.

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Pense nisso como cultivar grama em uma bandeja de plástico, mas em uma escala muito maior. Quando as raízes atingem o plástico, elas se espalham lateralmente e se entrelaçam, formando um sistema radicular denso. Como as raízes permanecem intactas durante a colheita, o gramado sofre um estresse mínimo e pode estar pronto para uso quase imediatamente após a instalação.

O gramado para campos esportivos é normalmente cultivado em uma base de areia para proporcionar drenagem rápida e evitar que a grama fique compactada à medida que as raízes se estabelecem.

O problema é que cultivar grama em 5 cm de areia sobre uma lona plástica traz riscos. Devido ao plástico, uma única chuva forte enquanto a grama está se estabelecendo pode levar a areia exposta.

Para os produtores de grama de estação quente — aqueles que cultivam grama que se desenvolve bem em altas temperaturas — essa “lavagem” da areia é uma preocupação menor, pois a grama Bermuda que cultivam se estabelece rapidamente. Por outro lado, os produtores de grama de estação fria geralmente cultivam bluegrass de Kentucky, que germina lentamente em comparação com outras espécies de gramíneas, aumentando o risco de erosão.

Decidimos misturar uma espécie de germinação mais rápida – azevém perene – com a bluegrass de Kentucky cultivada sobre plástico e, em seguida, testamos várias proporções de semeadura. Descobrimos que uma mistura de 84% de bluegrass de Kentucky e 16% de azevém perene produziu um gramado mais resistente do que a bluegrass de Kentucky pura sozinha, quatro meses após a semeadura. Desde 2025, essas descobertas têm sido utilizadas em fazendas de gramado por toda a América do Norte, além daquelas que cultivam grama para a Copa do Mundo.

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Como melhorar seus treinos em 2026

Estabilizando a superfície

“Um jogo da Copa do Mundo equivale a um Super Bowl”, gostam de nos lembrar os dirigentes da FIFA. Como cada campo sediará muitos jogos e cerimônias, incluindo até nove jogos ao longo de seis semanas, os campos precisam ser extremamente resistentes.

Para torná-los mais resistentes, misturamos fibras plásticas à grama natural, o que cria um sistema de gramado híbrido. À medida que a grama cresce, suas raízes envolvem essas fibras plásticas, o que ajuda a manter a superfície estável e firme. Essas fibras também são coloridas para combinar com a grama natural, de modo que, mesmo que a grama real se desgaste, elas ajudam o campo a permanecer verde.

Os sistemas híbridos de grama podem ser criados de duas maneiras: costurando fibras de plástico em um campo de grama existente ou colocando um tapete de fibras de plástico que é então preenchido com areia e semeado para o crescimento de nova grama.

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Sistemas costurados são usados em jogos da Copa do Mundo há muito tempo, mas os sistemas de tapete ainda são relativamente novos no torneio – eles foram usados apenas.

Nós testamos oito sistemas de tapetes para verificar seu desempenho e descobrimos que todos podiam ser cultivados com sucesso sobre plástico. Todos os testes de desempenho da superfície – rebote da bola, resistência à rotação e dureza da superfície – nesses oito tapetes também atenderam aos padrões da FIFA.

Um tipo de tapete foi escolhido por três cidades-sede para seus estádios: Vancouver, Los Angeles e Filadélfia.

Da fazenda para o estádio

A maioria dos estádios – 14 deles – terá gramado cultivado sobre plástico, que será enrolado e enviado para o local durante a primavera de 2026 no Hemisfério Norte. Algumas das gramíneas não precisarão viajar muito, mas outras serão transportadas em caminhões refrigerados por todo o país. Como o gramado permanece totalmente intacto após a colheita, ele pode suportar longos tempos de viagem.

Cinco desses estádios não recebem luz solar suficiente, por isso usarão gramíneas de estação fria, que requerem menos luz do que as gramíneas de estação quente.

Enquanto o estádio ao ar livre em Miami utilizará grama-bermuda, o estádio coberto em Houston, apesar de estar em uma latitude semelhante, utilizará uma mistura de bluegrass de Kentucky e azevém perene. Isso significa que viagens pelo país, desde fazendas de grama de estação fria em Denver e Washington até estádios cobertos nas regiões do sul, são essenciais.

É incrível pensar que tudo isso seja necessário, mas a duração do torneio e os ambientes únicos dos estádios exigem inovação.

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John N. Trey Rogers, Professor of Turfgrass Research, Michigan State University; Jackie Lyn A. Guevara, Assistant Professor of Turfgrass Management, Michigan State University; John Sorochan, Professor of Plant Sciences, University of Tennessee e Ryan Bearss, Research Assistant in Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.