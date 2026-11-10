Como era a vida dos gatos que os egípcios sacrificavam aos deuses

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Introdução Análises de 131 crânios mumificados revelam que, apesar de sua importância religiosa, muitos felinos destinados a oferendas viviam em condições precárias, sofrendo com doenças e ferimentos.

Principais Tópicos





Gatos eram venerados como criaturas mágicas no Antigo Egito Eles eram associados a divindades e oferecidos mumificados aos deuses Novo estudo em crânios revela sinais de doenças e ferimentos nos felinos Gatos viviam em condições precárias e superlotadas, com brigas frequentes Algumas lesões sugerem intervenção humana durante a captura e abate

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Os antigos egípcios cultuaram muitos animais ao longo de milhares de anos. Cada espécie era considerada sagrada por um motivo diferente: os cães eram reverenciados por proteger e caçar, o falcão simbolizava o céu e o poder real, e o touro era a representação da fertilidade. Nenhum deles, porém, ficou tão conhecido quanto os gatos.

Para a civilização egípcia, os felinos eram criaturas mágicas. Eles eram valorizados por caçar cobras venenosas, além de roedores e aves que atacavam as colheitas – e apareciam até nos textos funerários: no Livro dos Mortos, o deus-sol Rá assume a forma de um gato para matar a serpente Apep, símbolo do caos. Desde pelo menos 2000 a.C., os bichanos aparecem em cenas sociais e religiosas do Egito.

Exemplo disso são as diversas divindades representadas com cabeça de felino – como é o caso de Mafdet, Bastet e Sekhmet, ligadas, respectivamente, à justiça, ao lar e ao poder. Com o tempo, a oferta de gatos aos deuses se tornou uma grande tradição: muitos eram criados especificamente para serem mumificados e oferecidos nos templos como forma de devoção.

Com tanta reverência, é natural imaginar que eles viviam como realeza. Relatos de historiadores gregos que escreveram extensivamente sobre o Antigo Egito, inclusive, corroboram essa visão. Heródoto observou em seus textos que a associação dos bichanos com a deusa Bastet lhes rendia grande reverência social. Segundo ele, quando um gato morria de causas naturais, os moradores da casa raspavam as sobrancelhas em sinal de luto.

No entanto, um novo estudo, publicado no Journal of Archaeological Science, sugere que nem mesmo os gatos destinados aos deuses levavam, necessariamente, uma vida cheia de mimos. Os pesquisadores analisaram 131 crânios de gatos mumificados do cemitério de Beni Hassan, no Egito. Mais da metade deles (81) apresentava sinais de doenças, e 14 tinham marcas de ferimentos.

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Havia animais com dentes ausentes, sinais de doença gengival e ossos com deformações que os autores associam a distúrbios infecciosos ou metabólicos. Alguns tinham fraturas já cicatrizadas, enquanto outros exibiam perfurações provavelmente causadas por mordidas em brigas. Os problemas dentários, vale dizer, eram comparáveis ou até menos frequentes do que os registrados hoje em populações de gatos ferais.

“O que mais nos chamou a atenção foi a alta proporção de ferimentos e sinais de doenças, o que sugere que esses gatos viviam em condições precárias”, afirma Bea De Cupere, zooarqueóloga do Real Instituto Belga de Ciências Naturais e coautora do estudo, ao site Phys.org. “Isso não é o que se esperaria de animais destinados a se tornarem múmias votivas.”

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Uma vida de maus-tratos

Essa coleção de crânios oferece um vislumbre raro da vida dos gatos destinados a servir como oferendas aos deuses. Segundo o estudo, eles provavelmente viviam em espaços superlotados, onde doenças se espalhavam facilmente e brigas ocorriam com frequência.

“O grande número de animais inevitavelmente levaria a estresse e agressividade entre eles, resultando em ferimentos, ao mesmo tempo que facilitava a propagação de doenças”, explica Wim Van Neer, primeiro autor do estudo e pesquisador do Real Instituto Belga de Ciências Naturais.

Mas, além das brigas entre felinos, há outro lado nessa história: marcas de golpes com objetos cortantes, como lâminas de metal, ou contundentes, como um bastão, indicam lesões causadas por humanos. “A captura e o abate dos gatos para a preparação de múmias nem sempre ocorreram conforme o planejado”, observa Van Neer – o que explicaria esses ataques. Os autores, porém, não descartam outras hipóteses, como castigos aplicados aos animais.

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Alguns desses ferimentos foram fatais, enquanto outros exibem sinais de cicatrização – ou seja, é provável que os animais tenham sobrevivido aos ataques.

A análise química dos ossos de 16 gatos trouxe outra pista: nem todos foram criados por humanos. Sete crânios da coleção pertencem a gatos-da-selva (Felis chaus), espécie selvagem maior que o gato doméstico. Esses animais tinham uma assinatura química diferente da dos gatos domésticos, típica de quem viveu em áreas alagadas ou à beira de rios. Para os autores, eles provavelmente foram capturados na natureza e passaram pouco tempo em cativeiro antes de morrer.

Dos nove crânios datados por radiocarbono, oito são de gatos que morreram entre 380 e 40 a.C. A exceção é um crânio muito mais antigo, do Terceiro Período Intermediário (c. 1077 a 664 a.C.), o que sugere que o cemitério de Beni Hassan pode ter sido usado para a mumificação de gatos muito antes do que as fontes escritas indicam. Também é possível que esse espécime sequer venha de Beni Hassan, mas sim de Bubastis, o cemitério de gatos mais antigo conhecido no Egito.

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Esquecidos em Viena

Esses crânios de gatos foram encontrados no Museu de História Natural de Viena, onde estavam praticamente esquecidos desde o século 19. Com base em cartas antigas preservadas nos arquivos do museu, é provável que tenham sido recuperados de Beni Hassan, um cemitério de animais localizado no Vale do Nilo, no Egito.

Com 131 crânios, essa é uma das maiores coleções museológicas conhecidas de crânios de gatos do Egito Antigo com origem documentada. Ela tem, porém, uma limitação: 86% dos crânios são de adultos, enquanto em outros conjuntos de múmias de gatos predominam os filhotes. Os pesquisadores suspeitam que os colecionadores do século 19 tenham preferido os crânios maiores e inteiros – ou seja, o acervo pode não representar todos os gatos do cemitério.

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Para além dos crânios, não se sabe exatamente o que aconteceu com o restante dos esqueletos desses gatos. Os pesquisadores acreditam que eles tenham sido descartados. “Na época, os cientistas estavam interessados, sobretudo, nos crânios”, explica Van Neer. Isso fez com que as múmias de animais fossem, muitas vezes, desenfaixadas para a análise de seus restos esqueléticos – e o que sobrava podia ter destinos pouco nobres. Em 1890, cerca de 180 mil gatos mumificados de Beni Hassan foram leiloados em Liverpool, na Inglaterra, para virar fertilizante.

Hoje, a prática de desenfaixar múmias foi deixada de lado em favor de tecnologias como a tomografia, que permitem descobrir o que está oculto sob as bandagens antigas.

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