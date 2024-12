Como um gene neandertal pode influenciar seus dentes

Seus dentes parecem com os do seus pais? Bom, talvez você tenha herdado essa característica dos seus tatata[…]taravôs neandertais, segundo um novo estudo publicado na revista Current Biology.

Os cientistas identificaram as variações de genes responsáveis por definir o formato dos dentes, e descobriram que uma delas foi herdada dos Homo neanderthalensis, espécie prima e contemporânea dos Homo sapiens, que, antes de ser extinta há cerca de 40 mil anos, teve encontros românticos com os humanos – e deixaram suas marcas no nosso DNA.

O estudo sobre a genética dos dentes foi feito por uma colaboração internacional de pesquisadores. Nele, os cientistas investigam as diferenças entre os formatos e tamanhos de dente – e quais genes impactam na característica.

Alguns dos genes identificados variam de acordo com as etnias. O gene herdado dos neandertais, que é responsável por mudar o formato da dentadura, só foi encontrado nos participantes de origem europeia – o que faz sentido, já que a espécie habitava o Velho Continente.

Dados de 882 voluntários da Colômbia foram usados na pesquisa, incluindo todas as medidas das dimensões dos dentes acima da gengiva. Os pesquisadores analisaram pessoas que tinham ancestrais europeus, nativos-americanos e africanos.

Evolução dos dentes

As dimensões dos dentes dos participantes foram comparadas com suas informações genéticas, misturando as fontes de dados para verificar as diferenças de formato dental entre etnias. Por causa disso, os pesquisadores descobriram 18 regiões do genoma que parecem influenciar no tamanho e formato dos dentes – sendo que 17 dessas nunca tinham sido associadas a características dentais em nenhum estudo anterior.

Um dos genes associados aos dentes provavelmente chegou aos seres humanos por cruzamento com neandertais. Essa variante genética leva as pessoas a terem os dentes incisivos (os “dentes da frente” mais finos). No geral, os dentes dos europeus eram menores que os africanos e nativo-americanos.

Os pesquisadores descobriram que um gene específico, apelidado de EDAR, determina a largura de todos os dentes. Antes disso, já se sabia que ele tinha relação com o formato dos incisivos entre as pessoas do Leste Asiático.

Alguns desses genes, que determinam diferenças normais entre os dentes, também podem ter expressões patológicas, causando doenças e dificultando o crescimento dentário. Por isso, essas descobertas podem ser úteis na área da saúde.

Os dentes são essenciais para estudar a evolução humana. Quando ficam preservados por milênios, podem oferecer várias informações importantes para os arqueólogos que os estudam. Por exemplo: quando o ser humano começou a cozinhar a comida em fogueiras? Dá para responder isso analisando marcas de uso e desgaste nos dentes dos ancestrais.

Os cientistas não conseguiram identificar se os genes que influenciam no formato dos dentes foram selecionados na evolução por causa de vantagens de saúde dental. É possível que os genes tenham sido repassados pela influência que eles têm em outra área, e o formato dos dentes seja só um “efeito colateral” que vem junto.

