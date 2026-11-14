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Ciência

Como uma planta brasileira “que faz suar” virou remédio

História da planta Jaborandi destaca a importância da sustentabilidade na pesquisa e uso de fitoterápicos; entenda.

Por Vitor Francisco Ferreira 14 nov 2026, 14h00
Mão enrugada de pele escura segurando um pequeno broto verde com folhas jovens, contra um fundo desfocado azul e verde claro
Mudas de jaborandi (Pilocarpus microphyllus) durante trabalho de pesquisa na Floresta Nacional de Carajás (ITV/Agência Bori/Reprodução)
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é professor titular livre do Departamento de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal Fluminense (UFF) e integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem (INBEB). O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Em tupi-guarani, Jaborandi quer dizer, aproximadamente, “que faz suar/babar”. O nome descreve o efeito da planta, e o efeito tem explicação química: as folhas de Pilocarpus microphyllus, seu nome científico, concentram pilocarpina, um alcaloide, isto é, uma substância nitrogenada de origem vegetal, da mesma família química da cafeína e da morfina.

Povos indígenas da Amazônia usavam o jaborandi em rituais muito antes de qualquer laboratório isolar a molécula. Hoje, a pilocarpina é um dos principais recursos contra o glaucoma, maior causa de cegueira no mundo, e a planta também entra em extratos, óleos essenciais, loções capilares e xampus.

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O problema é que ele é a maior fonte conhecida de pilocarpina. Assim, a superexploração, somada ao desmatamento nas regiões onde ocorre naturalmente – Norte e Nordeste do Brasil, em especial nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará -, levou a espécie a ficar ameaçada de extinção.

Esse arco se repete: do saber tradicional ao medicamento registrado, e do medicamento registrado à pressão ecológica sobre a própria planta que o originou.

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Recentemente, nós, pesquisadores do Laboratório de Inovação em Química e Tecnologia Farmacêutica e do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense, publicamos um artigo de revisão no periódico Science Set sobre o tema.

Por que a pimenta-do-reino tem esse nome? Descubra a origem

Da casca do salgueiro à aspirina

O uso documentado de plantas como remédio tem cerca de 5 mil anos, com registros que trazem doze receitas preparadas a partir de mais de 250 espécies diferentes.

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Hoje, sabemos que boa parte desses efeitos vem de alcaloides, flavonoides (compostos fenólicos), terpenos e outras moléculas bioativas, cada grupo com ações fisiológicas específicas.

O caso mais conhecido é o do salgueiro branco (Salix alba), usado por egípcios, gregos, romanos e indianos. Suas propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias já apareciam em escritos hipocráticos. Mas o ácido salicílico responsável por elas só foi isolado no século 19, por químicos alemães. E foram os estudos em torno dele que deram origem à aspirina.

Outras espécies percorreram trajetos parecidos. A valeriana, nativa das florestas dos Alpes e dos Apeninos, virou extrato indicado para ansiedade leve e insônia.

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O gengibre, originário da China, rendeu preparações sólidas contra náusea e espasmos gastrointestinais.

O ginkgo (Ginkgo biloba) é um caso à parte: já foi considerado extinto na natureza e depois reencontrado em uma província chinesa. Hoje, funciona como símbolo dos esforços de conservação florestal.

Ainda assim, a indústria migrou para a rota sintética. Pesaram a viabilidade da produção em larga escala, a reprodutibilidade dos parâmetros químicos, a confiabilidade do controle de qualidade e o baixo investimento na padronização de extratos vegetais.

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Quando a extração destrói a fonte

A ipeca (Carapichea ipecacuanha) mostra o outro lado dessa história. Nativa das florestas tropicais americanas, era usada por povos indígenas, e esse conhecimento passou aos colonizadores portugueses e de lá para a Europa, a América do Norte e a Ásia. Suas raízes contêm emetina e cefelina, alcaloides de ação emética (provoca vômitos), expectorante e amebicida.

A partir do século 18, a extração da ipeca para exportação se intensificou. Os estoques silvestres se esgotaram e a espécie chegou perto da extinção. Hoje, a planta é classificada como vulnerável no Livro Vermelho da Flora do Brasil. A colheita predatória foi proibida e a comercialização da raiz exige licenciamento do Ibama.

A saída veio pelo cultivo. Iniciativas experimentais de produção tiveram resultados positivos, embora tentativas no Sul e no Sudeste da Ásia tenham fracassado. Como a raiz segue valorizada pela indústria farmacêutica, surgiram abordagens de cultivo artificial e sistemas agroflorestais para garantir oferta estável.

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Nesse arranjo, o cultivo em floresta sustenta a renda de pequenos produtores, que vendem as raízes a grandes empresas.

Quando dá certo

A erva-baleeira (Cordia curassavica) é o marco oposto. Foi a primeira planta nativa brasileira a originar um fitoterápico de produção industrial no país, o Acheflan.

Espécie da Mata Atlântica encontrada ao longo de todo o litoral, era tradicionalmente usada por comunidades caiçaras contra tendinites, dores musculares e inflamações ligadas a traumas, entorses e contusões. Sua ação anti-inflamatória está associada a duas substâncias do óleo essencial, o alfa-humuleno e o beta-cariofileno.

Além do efeito medicinal, a erva-baleeira tem sido indicada para plantio agroecológico, recuperação de áreas degradadas e cultivos legais dentro de áreas protegidas.

O jaborandi acabou seguindo um caminho semelhante. Iniciativas voltadas a reverter a ameaça sobre a espécie alcançaram resultados positivos. Entre elas, a formação de cooperativas de extração sustentável com conservação da planta e de seus hábitats naturais. Essas iniciativas contribuíram para geração de renda aos moradores da região.

Quando o cultivo, a colheita e o processamento são conduzidos de forma responsável, as práticas geram emprego, protegem a floresta e reduzem a pegada ecológica.

Vale o contraste: fármacos sintéticos podem ser ambientalmente perigosos se fabricados ou descartados de forma inadequada.

Modelo brasileiro

Nas feiras na Região Norte, as garrafadas, os banhos de cheiro e os perfumes do Ver-o-Peso, em Belém, sustentam um comércio que atravessa séculos. Quem os vende são os erveiros e mateiros, detentores de conhecimento popular que recomendam óleos e essências a partir do saber tradicional sobre plantas da floresta.

São figuras respeitadas na região, e sua perícia tem raízes na tradição dos povos indígenas da Amazônia.

Esse conhecimento também chegou à política pública. O programa Farmácias Vivas, pioneiro em assistência farmacêutica social no país e ainda ativo, mantém uma coleção de 139 espécies certificadas. O programa distribui no sistema público de saúde produtos derivados de plantas com atividade terapêutica comprovada.

Neste sentido, em 2006, o Brasil instituiu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Os números do setor, porém, apontam um gargalo. A Anvisa reconhece e autoriza 85 espécies vegetais e 236 formulações, a maioria derivada de plantas importadas. Um dos países mais biodiversos do mundo ainda depende, em boa parte, de espécies de fora.

Diante disso, dois desafios estão abertos no Brasil. O primeiro é o estabelecimento de um marco regulatório que alinhe os interesses de toda a cadeia produtiva, do cultivo e do manejo sustentável até a pesquisa, a fabricação, a distribuição e o uso.

O segundo é a formação. O conhecimento sobre manejo adequado e ambientes de cultivo de plantas medicinais ainda é limitado entre profissionais e programas de saúde.

Conservar floresta é política de saúde

Os casos que reunimos mostram que o conhecimento de povos indígenas e comunidades tradicionais sobre plantas medicinais não rende apenas medicamentos e produtos de saúde. Rende também informação sobre como manejar essas plantas em harmonia com o ambiente e a biodiversidade.

Pelo cultivo e pela extração sustentáveis, as sociedades rurais próximas a esses recursos podem atuar como intermediárias da cadeia produtiva, fornecendo matéria-prima e compartilhando a perícia de identificar e manejar as espécies. Em troca, ganham desenvolvimento social e econômico e melhor qualidade de vida.

E é aí que a política pública pode fazer a diferença. Ao incentivar a produção, a comercialização e o uso sustentáveis de fitoterápicos, o poder público consegue unir, no mesmo arranjo, a preservação ambiental, o apoio a comunidades indígenas e tradicionais, o uso racional da medicina tradicional e o desenvolvimento sustentável.

Nada disso, porém, dispensa pesquisa básica. É preciso mais investimento para identificar plantas com precisão, encontrar novos compostos bioativos, desenvolver medicamentos e garantir segurança, eficácia e qualidade dos fitoterápicos.

Proteger as plantas medicinais assegura acesso a uma qualidade de vida superior para as próximas gerações. Isso não é apenas uma questão ambiental. É uma necessidade humana.

As pesquisas foram financiadas pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

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