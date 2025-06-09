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Ciência

Conheça Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida

Vídeos da pequena predadora viralizam na internet; entenda como ela perdeu parte da mandíbula.

Por Bruno Carbinatto 9 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Foto da Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida.
 (Gatorland/Reprodução Redes Sociais/Reprodução)
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Conheça Jawlene, a jacaré-fêmea sem maxilar superior resgatada na Flórida Priorizar nos meus resultados Google

Em 2023, um morador da Flórida avistou um bebê de jacaré sem a parte de cima do maxilar em uma região pantanosa próxima à Orlando. Ele avisou as autoridades e o réptil foi resgatado dias depois e levado para o parque temático Gatorland, uma atração turístia e de preservação ambiental que abriga mais de 120 jacarés e crocodilos em Orlando.

Lá, a jacaré-fêmea foi tratada e alimentada. Por não conseguir caçar, Jawlene, como foi apelidada, estava extremamente debilitada e precisou de medicamentos e vitaminas para se recuperar.

A equipe do local disse que não dá para saber com certeza como Jawlene perdeu o maxilar superior, mas possivelmente ocorreu um um acidente com a hélice de um barco ou em uma briga com outro jacaré ou crocodilo.

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Seu nome é uma homenagem à clássica canção “Jolene”, de Dolly Parton, mas com um trocadilho: “Jaw” significa “mandíbula” em inglês.

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Desde então, a cuidadora Savannah Boan posta atualizações frequentes sobre Jawlene nas redes sociais. Mais de dois anos depois de resgatada, a jacaré está bem e crescendo cada vez mais, segundo Boan. Ela até fez amizade com uma tartaruga chamada Nellie Wafer, com quem passa a maior parte do seu tempo na Gatorland.

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Os veterinários e especialistas que cuidam de Jawlene acreditam que ela tenha entre quatro e seis anos. 

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Jawlene pertence a espécie dos jacarés-americano, também chamada de aligátores-americanos. Na Flórida, onde ela vive, existem também crocodilos, que são uma espécie diferente. Para saber como diferenciar os dois predadores, veja este texto aqui em que explicamos em detalhes.

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TAGS:
crocodilo
Flórida
jacaré
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