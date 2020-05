Covid-19: inibir sistema imune pode ser boa arma

Quando um vírus invade o corpo, a reação inicial do sistema imune é se apressar para neutralizar a ameaça. Com os glóbulos brancos, o organismo destrói o visitante indesejado, matando células infectadas e impedindo que a doença se espalhe. Dias depois, uma segunda linha de células de defesa, a dos linfócitos B e T, faz outra ronda para eliminar qualquer resquício do invasor.

O problema é que, diferentemente da gripe, que mata as células em dois ou três dias, a Covid-19 tem período de incubação de seis dias e evolução mais lenta. Para cientistas americanos, isso pode fazer o segundo pelotão “queimar a largada” – e entrar em ação antes de as células infectadas serem eliminadas por completo. Assim, os dois grupos de defesa batem cabeça e o sistema imune entra em parafuso.

A ideia é atrasar um pouco a chegada do segundo grupo de soldados usando remédios imunossupressores. Estudos feitos na China com grupos pequenos indicam que, com a medicação, o paciente pode ter uma resposta imune mais organizada, e driblar os sintomas mais severos da doença.