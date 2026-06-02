“Datacenters no espaço serão mais baratos que na Terra.” Não é bem assim…
Essa promessa, feita por Elon Musk, rodou a internet. Mas ela esbarra num obstáculo físico: a quantidade de energia que os paineis solares conseguem gerar.
O que a notícia dizia
Elon Musk anunciou que a SpaceX irá montar datacenters em órbita – e, como eles têm acesso à maior quantidade de energia solar (sem a interferência da atmosfera terrestre, que absorve parte dela), sua operação será mais econômica que a dos datacenters tradicionais. O Google também tem um projeto do tipo, o Suncatcher.
Qual é a verdade
Lançar e manter datacenters espaciais não será barato. Mas o principal é que os servidores exigem muita eletricidade, que os painéis solares podem não conseguir fornecer. As placas da Estação Espacial Internacional, por exemplo, têm 2.500 m2 e produzem cerca de 100 kilowatts – mil vezes menos que a energia consumida pelos maiores datacenters atuais, da categoria hyperscale.
Os datacenters espaciais deverão ser usados em menor escala, com fins estratégicos (como usos militares e/ou backup de dados muito valiosos, por exemplo).