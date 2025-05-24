Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Decodificadores de sons de golfinhos ganham prêmio de US$ 100 mil

Biólogos que identificaram os significados de dois sons feitos por grupos de golfinhos de Sarasota ganham prêmio de comunicação interespécie.

Por Manuela Mourão 24 Maio 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia de golfinhos.
 (TJ Fitzsimmons/Unsplash)
Continua após publicidade
Decodificadores de sons de golfinhos ganham prêmio de US$ 100 mil Priorizar nos meus resultados Google

Golfinhos são animais barulhentos: eles podem gerar cerca de mil cliques por segundo para localizar objetos, presas ou para se comunicar uns com os outros. Entender o que cada som significa, porém, ainda é um desafio – e grande curiosidade – para biólogos ao redor do mundo. Agora, um novo estudo parece dar um passo em direção à solução deste obstáculo. 

Cientistas identificaram sons que se repetiam em grupos distintos de golfinhos-nariz-de-garrafa residentes em Sarasota, na Flórida, e descobriram um padrão que parece funcionar como uma linguagem “padrão” entre os bichinhos.

O estudo conseguiu esclarecer o significado dos assobios e conquistou o Prêmio Coller-Dolittle para Comunicação Bidirecional entre Espécies, lançado no ano passado pela Fundação Jeremy Coller e pela Universidade de Tel Aviv. A conquista saiu em uma bagatela de US$ 100 mil.

Laela Sayigh, a bióloga líder do projeto de pesquisa, disse em comunicado que a vitória foi uma surpresa: “Eu realmente não esperava, então estou extremamente emocionado. É uma honra”,

Siga
Continua após a publicidade

para o jornal The Guardian

O estudo está disponível no site de pré-impressão bioRxiv. 

A equipe identificou pelo menos 20 tipos diferentes de assobios não característicos produzidos por vários golfinhos, descobrindo que dois tipos eram compartilhados por pelo menos 25 indivíduos.

Continua após a publicidade

Os assobios sem assinatura diferem dos assobios com assinatura mais amplamente estudados, que são vocalizações semelhantes a nomes, e representam cerca de 50% dos assobios produzidos pelos grupos de Sarasota.

Quando os pesquisadores reproduziram esses dois sons para os golfinhos, perceberam que um deles desencadeou uma reação negativa nos animais, de evitação, sugerindo que o som poderia ser um sinal de alarme.

Continua após a publicidade

Já o segundo apito aparece em resposta a uma situação inesperada ou desconhecida, como uma consulta.

Continua após a publicidade

“Os golfinhos-nariz-de-garrafa fascinam há muito tempo os pesquisadores de comunicação animal”, disse a bióloga Laela Sayigh, líder do projeto de pesquisa, em comunicado. “Sem o estudo de mais de cinco décadas do Programa de Pesquisa de Golfinhos de Sarasota, não teríamos uma biblioteca tão extensa de vocalizações de golfinhos individuais.”

Para Jeremy Coller, fundador do Desafio Coller Dolittle, “Os humanos compartilham este planeta com milhões de outras espécies, mas por muito tempo só conversamos entre nós”,

Continua após a publicidade

disse em comunicado.

“O Desafio Coller Dolittle visa mudar isso, então estou entusiasmado com o fascinante trabalho que Laela e sua equipe realizaram sobre a comunicação entre golfinhos. Eles são vencedores merecidos e mal posso esperar para ver como eles usam a IA para interpretar melhor esse vasto conjunto de dados.”

O envolvimento de inteligências artificiais faz parte de um prêmio maior ainda. Além dos US$ 100 mil, se os pesquisadores desenvolverem um algoritmo que faça com que um golfinho se comunique “de forma independente, sem reconhecer que está se comunicando com humanos”, eles ganharão uma compensação de US$ 10 milhões em investimento ou US$ 500 mil em dinheiro. 

Para o jornal inglês, Coller diz que esse marco deve ser alcançado nos próximos cinco anos.

Publicidade
TAGS:
Animais aquáticos
comunicação
golfinho
Inteligência artificial
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).