É melhor tomar banho de manhã ou à noite? Veja o que diz uma microbiologista

Primrose Freestone é professora sênior de microbiologia na Universidade de Leicester. O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation, que publica artigos escritos por pesquisadores, e foi republicado sob uma licença Creative Commons. Vale a visita.

Essa é uma questão que há muito tempo é motivo de debate: é melhor tomar banho de manhã ou à noite?

Os entusiastas do banho matinal dirão que esse é o vencedor óbvio, pois ajuda você a acordar e começar o dia renovado. Os fiéis à ducha noturna, por outro lado, argumentam que é melhor “lavar o dia” e relaxar antes de dormir.

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Mas o que a pesquisa realmente diz? Como microbiologista, posso lhe dizer que há uma resposta clara para essa pergunta.

Em primeiro lugar, é importante enfatizar que o banho é parte integrante de qualquer boa rotina de higiene, independentemente de quando você prefere tomar banho.

O banho nos ajuda a remover a sujeira e a oleosidade da pele, o que pode ajudar a evitar erupções cutâneas e infecções.

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A ducha também remove o suor, o que pode acabar com o odor corporal.

Embora muitos de nós pensemos que o odor corporal é causado pelo suor, na verdade ele é produzido por bactérias que vivem na superfície da pele. O suor fresco é, de fato, inodoro. Mas as bactérias que vivem na pele, especificamente os estafilococos, usam o suor como fonte direta de nutrientes. Quando elas decompõem o suor, ele libera um composto contendo enxofre chamado thioalcohols, que está por trás daquele odor pungente que muitos de nós conhecemos.

Dia ou noite?

Durante o dia, seu corpo e seu cabelo inevitavelmente coletam poluentes e alérgenos (como poeira e pólen) juntamente com o acúmulo habitual de suor e óleo sebáceo. Embora algumas dessas partículas sejam retidas por suas roupas, outras serão inevitavelmente transferidas para seus lençóis e fronhas.

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O suor e a oleosidade da sua pele também favorecem o crescimento das bactérias que compõem o seu microbioma da pele. Essas bactérias também podem ser transferidas de seu corpo para os lençóis.

Tomar banho à noite pode remover alguns dos alérgenos, suor e óleo coletados durante o dia, de modo que menos resíduos acabem nos lençóis.

Entretanto, mesmo que tenha tomado banho antes de dormir, você ainda suará durante a noite, independentemente da temperatura. Os micróbios de sua pele ingerirão os nutrientes desse suor. Isso significa que, pela manhã, você terá depositado micróbios nos lençóis e provavelmente também acordará com algum odor corporal.

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O que particularmente nega os benefícios de limpeza de um banho noturno é se a sua roupa de cama não for lavada regularmente. Os micróbios causadores de odores presentes nos lençóis podem ser transferidos para o seu corpo limpo enquanto você dorme.

Tomar banho à noite também não impede que as células da pele sejam eliminadas. Isso significa que elas podem se tornar a fonte de alimento dos ácaros da poeira doméstica, cujos resíduos podem ser alergênicos. Se você não lavar seus lençóis regularmente, isso pode levar ao acúmulo de depósitos de células mortas da pele, que alimentarão mais ácaros. As fezes desses ácaros podem desencadear alergias e exacerbar a asma.

As duchas matinais, por outro lado, podem ajudar a remover as células mortas da pele, bem como qualquer suor ou bactéria que você tenha pegado dos lençóis durante a noite. É especialmente importante fazer isso se os lençóis não tiverem sido lavados recentemente quando você foi para a cama.

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Uma ducha matinal sugere que seu corpo estará mais limpo dos micróbios da pele adquiridos à noite ao vestir roupas novas. Você também começará o dia com menos suor para as bactérias produtoras de odor se alimentarem, o que provavelmente o ajudará a sentir um cheiro mais fresco por mais tempo durante o dia em comparação com alguém que toma banho à noite. Como microbiologista, sou um defensor do banho diurno.

É claro que cada um tem sua própria preferência de banho. Seja qual for o horário escolhido, lembre-se de que a eficácia do seu banho é influenciada por muitos aspectos do seu regime de higiene pessoal, como a frequência com que você lava os lençóis.

Portanto, independentemente de você preferir tomar banho de manhã ou à noite, é importante limpar a roupa de cama regularmente. Os lençóis e fronhas devem ser lavados pelo menos uma vez por semana para remover todo o suor, bactérias, células mortas da pele e óleos sebáceos que se acumularam nos lençóis.

A lavagem também removerá todos os esporos de fungos que possam estar crescendo na roupa de cama, juntamente com as fontes de nutrientes que esses micróbios produtores de odor usam para crescer.