El Niño deve voltar em 2026, mas com intensidade incerta

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Introdução O El Niño, fenômeno climático que elevou as temperaturas globais em 2023-2024, tem grandes chances de retornar entre junho e setembro deste ano, segundo a NOAA. Ele pode trazer chuvas intensas, secas severas e outros eventos extremos no Brasil e no mundo. Entenda o que esperar.

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O El Niño, fenômeno que aquece o Pacífico, tem grandes chances de retornar no segundo semestre de 2024. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) estima 40% de probabilidade em junho, subindo para 60% em setembro. Prepare-se para possíveis chuvas intensas no Sul/Sudeste e secas no Norte/Nordeste do Brasil, além de outros eventos extremos. Entenda a dinâmica de El Niño (aquecimento) e La Niña (resfriamento) e como afetam o clima global e regional. As previsões climáticas são atualizadas periodicamente, mas a intensidade dos efeitos ainda é incerta.

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O El Niño, fenômeno climático que aumenta a temperatura global, deve voltar a aparecer em meados deste ano. A mudança deve trazer chuvas intensas, secas severas, queimadas, cheias e outros eventos climáticos mundo afora, mas ainda não se sabe qual será a intensidade dos seus efeitos.

O anúncio foi feito pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), um órgão de pesquisa ligado ao governo federal dos EUA. Segundo o mais recente relatório, as chances de o El Niño aparecer em junho são de cerca de 40%. Em setembro, essa probabilidade aumenta para 60%.

O último El Niño, que ocorreu entre 2023 e 2024, contribuiu para colocar esses dois anos entre os mais quentes já registrados da história. Ele foi seguido por uma La Niña, o fenômeno oposto, que foi mais fraco que o normal.

Ambos os fenômenos são cíclicos e envolvem variações na temperatura das águas do oceano Pacífico causadas pelo padrão de ventos. “O Menino” acontece quando o oceano fica mais quente, e ele causa um aumento médio da temperatura global, secas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil e chuvas intensas nas regiões Sul e Sudeste.

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Já “A Menina” é o oposto: ocorre quando há um resfriamento do Oceano Pacífico na sua porção equatorial e causa os efeitos inversos do seu irmão.

Os dois fenômenos se intercalam com fases de neutralidade, mas isso não ocorre de forma tão previsível e regular – os ciclos costumam durar entre dois e sete anos. Cientistas até conseguem fazer algumas projeções sobre o comportamento climático, que ficam mais precisas quanto mais dados são coletados, mas não dá para cravar, e por isso atualizações são publicadas regularmente por órgãos de pesquisa.

Atualmente, estamos no finalzinho da temporada de La Niña; as chances de se iniciar uma fase neutra entre fevereiro e abril são de 60%. Essa etapa deve durar apenas alguns meses, e o El Niño provavelmente chegará no terceiro trimestre.

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O comunicado da NOAA lembra também que previsões feitas no início do ano são mais imprecisas; o órgão publica relatórios periódicos atualizando suas análises.

Explicamos em detalhes o funcionamento do El Niño e da La Niña nesta reportagem.

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