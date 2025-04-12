Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

El Niños estão mais frequentes e com consequências mais graves, diz estudo

Eventos de múltiplos anos se tornaram cinco vezes mais comuns, mas, há 7 mil anos, o mais comum era que durassem apenas um ano.

Por Manuela Mourão 12 abr 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Um homem local observa a condição do viveiro de peixes em declínio.
 (NurPhoto/Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
El Niños estão mais frequentes e com consequências mais graves, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

O fenômeno climático El Niño, conhecido por causar variações significativas no clima global, está ocorrendo de forma consecutiva com maior frequência. Estudos recentes apontam que tanto El Niño quanto La Niña estão persistindo por períodos mais longos, amplificando seu potencial destrutivo. 

El Niño e La Niña são fenômenos climáticos que representam extremos opostos do ciclo natural conhecido como Oscilação Sul-El Niño (ENSO). O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que altera os padrões de vento e afeta o clima global, causando chuvas intensas em algumas regiões e secas severas em outras. 

Já a La Niña ocorre quando há um resfriamento dessas mesmas águas, geralmente provocando o efeito contrário: seca onde costuma chover e aumento de chuvas onde normalmente é seco. Ambos têm impactos profundos na agricultura, na pesca, na saúde e na economia ao redor do mundo.

Historicamente, eventos de El Niño duravam cerca de um ano, alternando-se com La Niña em ciclos irregulares a cada dois a sete anos. No entanto, nas últimas décadas, esses padrões climáticos têm persistido por períodos mais longos e ocorrido com maior frequência. 

Siga
Continua após a publicidade

Essas mudanças têm consequências graves. Eventos como os de 1997–98 e 2015–16 causaram inundações catastróficas no Pacífico oriental, enquanto provocaram secas severas na África, Austrália e sudeste asiático.

Continua após a publicidade

Essas perturbações não apenas alteram o clima, mas também devastam colheitas, colapsam pescarias, branqueiam recifes de coral, alimentam incêndios florestais e ameaçam a saúde humana. O El Niño de 1997-98, por exemplo, resultou em perdas econômicas globais estimadas em US$ 5,7 trilhões. Outro exemplo é o evento de La Niña que se estendeu de 2020 a 2023.

Pesquisadores sugerem que a tendência crescente de eventos consecutivos de El Niño e La Niña está ligada a mudanças fundamentais no sistema climático da Terra. 

Continua após a publicidade

Zhengyao Lu, um paleoclimatólogo da Universidade Lund, e uma equipe de pesquisadores publicaram um estudo na Nature Geoscience, em que, por meio de análises de corais antigos no Pacífico, revelaram que, há 7.000 anos, eventos de El Niño de um único ano eram a norma. Contudo, ao longo do tempo, eventos de múltiplos anos tornaram-se cinco vezes mais comuns. 

De acordo com os cientistas, os eventos de El Niño e La Niña passaram a durar mais no Holoceno devido ao afinamento e à maior estratificação da termoclina do Pacífico, o que intensificou a interação entre oceano e atmosfera.

Continua após a publicidade

“O principal fator por trás dessa estratificação tem sido a lenta mudança na órbita da Terra, que altera a distribuição da energia solar que o planeta recebe”, explica Zhengyao Lu em um artigo para o The Conversation. “Essas variações orbitais influenciaram sutilmente as temperaturas da superfície oceânica no Pacífico tropical, empurrando o ENSO para fases mais longas.”

Continua após a publicidade

Acontece que esse processo ocorre de forma natural e ao longo do tempo. Porém se intensificou com as mudanças climáticas. “As emissões de gases de efeito estufa, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, estão acelerando essa tendência. O calor extra retido na atmosfera e nos oceanos torna as condições ainda mais favoráveis para eventos ENSO mais persistentes — e possivelmente mais intensos”, escreve Lu.

As consequências já são realidade: as enchentes em Porto Alegre, as queimadas em Los Angeles, recordes de temperaturas altas ao redor do globo, furacões cada vez mais intensos e tantas outras. 

“Embora não possamos mudar a órbita da Terra, podemos cortar as emissões de carbono, fortalecer os esforços de resiliência climática e nos preparar para condições climáticas extremas mais persistentes”, conclui o autor do estudo.

“A ciência é clara: El Niño e La Niña estão persistindo por mais tempo, e suas consequências serão sentidas em todo o mundo. A hora de agir é agora, antes que a próxima onda de choque Enso de vários anos aconteça.”

Publicidade
TAGS:
AQUECIMENTO
Aquecimento global
FENÔMENO CLIMÁTICO
mudanças climáticas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).