O site openpsychometrics.org – traduzindo literalmente para o português, “psicometria aberta” – disponibiliza na internet, para fins de lazer, dezenas de testes psicológicos desenvolvidos em diferentes épocas, para as mais variadas aplicações. Qualquer pessoa com acesso à internet pode realizá-los, desde que entenda um pouco de inglês (não se preocupe: a maioria dos testes gira em torno de imagens ou palavras-chave razoavelmente simples, então um dicionário ou algumas consultas no Google devem bastar para entendê-los).

Os dados coletados são disponibilizados (de maneira anônima, é claro) para pesquisadores do mundo todo. Mais de 20 artigos científicos já foram publicados em colaboração com a plataforma.

Há alguns testes que são usados atualmente por departamentos de RH para mapear a personalidade dos funcionários – e quem têm razoável aceitação entre acadêmicos sérios –, como o Big Five. O nome vem dos cinco eixos de avaliação utilizados: seu grau de extroversão, de abertura para experiências novas, de instabilidade emocional, de amabilidade (ou seja, se as pessoas gostam da sua presença e companhia) e de conscienciosidade (isto é, de preocupação com as coisas).

Outros testes disponíveis na plataforma até são populares como entretenimento, mas não gozam de muita credibilidade entre especialistas de universidades, como o Myers-Briggs. É claro que eles podem ser realizados para fins de divertimento, e são um pouco mais precisos que um mapa astral (cuja validade cientifica é absolutamente zero – seu signo é uma mera aleatoriedade). Mas não espere ver um psicólogo profissional levando-os muito a sério.

O teste mais legal, porém, é o que identifica você com personagens de 50 universos ficcionais. Clique aqui para acessá-lo. Matrix, Mad Men, Jurassic Park, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, Sherlock (a série com Benedict Cumberbatch, não os livros de Conan Doyle), Walking Dead, Harry Potter… Enfim, a lista é longa. O teste é realizado com auxílio de barrinhas (sliders, se você for chique) que deslizam entre dois extremos de personalidade. Você diz, por exemplo, se é mais falante ou calado, mais sarcástico ou sincero, mais religioso ou ateu etc. Veja um exemplo abaixo:

–

Após 28 barrinhas – ou 128, se você for particularmente neurótico e optar por uma avaliação realmente completa –, ele mostra um ranking de personagens semelhantes a você. O pulo do gato, aqui, é que a personalidade dos personagens foi avaliada pelos próprios usuários do teste. Ou seja: foram pessoas de verdade que disseram que o Han Solo é canastrão ou que Walter White é ardiloso. E aí a opinião das pessoas sobre os personagens é confrontada com sua autoavaliação.

A correspondência mais sólida com a personalidade do repórter que está escrevendo esta matéria (para o terror absoluto do já mencionado repórter) é Saul Goodman, o advogado criminal e criminoso de Breaking Bad. Pensando bem, gosto muito de seu personagem, e com exceção da parcela ilegal de seus ensinamentos, já me vi resolvendo coisas à maneira dele. Olhar para si mesmo através de outro prisma pode ser traumático, rs. Veja abaixo o resto da minha lista:

–

Divirtam-se com esse curioso horóscopo do século 21. E se um dia sentirem vontade de conversar com Coringa, Tyrion Lannister ou Timão (o do Pumba), saibam que estou aqui.