Estes pássaros estão transformando lixo humano em decoração para atrair fêmeas

Algumas pessoas levam flores, chocolates ou presentes para conquistar alguém. Os pássaros-jardineiros-grandes (Chlamydera nuchalis) da Austrália apostam em outra estratégia e constroem verdadeiras “vitrines” decoradas para chamar a atenção das fêmeas.

E, nas cidades, esses animais descobriram uma nova fonte de enfeites: o lixo deixado pelos humanos. Vidros coloridos, pedaços de plástico, fios, tampinhas, frascos de remédio, notas de dinheiro e até um par de algemas já foram parar nas estruturas feitas pelos machos.

É o que mostra um estudo da Universidade de Exeter, no Reino Unido, publicado na revista Royal Society Open Science.

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Durante a época de reprodução, os machos constroem estruturas elaboradas no chão, chamadas de caramanchões. Elas são feitas com galhos organizados em formato de túnel e são usadas exclusivamente para impressionar possíveis parceiras.

Depois de construir o caramanchão, começa a fase da decoração. Tradicionalmente, esses pássaros coletam elementos encontrados na natureza, como folhas, frutas, sementes, gravetos e conchas.

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A escolha não é aleatória. Os machos procuram objetos que criem contraste com a própria plumagem e com a estrutura construída, tornando a exibição mais chamativa para as fêmeas.

“Assim que uma fêmea chega e se posiciona no caramanchão, os machos lançam um objeto em sua direção e, em seguida, exibem a plumagem na parte de trás da cabeça, lançando outro objeto – e assim por diante”, explicou Caitlin Evans, pesquisadora da Universidade de Exeter e autora principal do estudo, em comunicado.

Mas, conforme as cidades avançaram sobre o habitat desses animais, novas opções entraram no catálogo de decoração.

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Para entender como a urbanização mudou esse ritual de conquista, os pesquisadores acompanharam 61 caramanchões no estado de Queensland, na Austrália, durante a temporada de reprodução de 2023. Parte das estruturas ficava em Townsville, uma cidade de quase 200 mil habitantes. A outra parte estava em uma região rural, na fazenda Dreghorn Cattle Station.

Os cientistas fotografaram e analisaram 3.782 decorações, das quais 3.270 foram encontradas em caramanchões urbanos e 512 em estruturas rurais.

As imagens foram estudadas levando em conta a visão das próprias aves. Isso porque os pássaros conseguem enxergar cores de forma diferente dos humanos, incluindo comprimentos de onda de luz ultravioleta.

A diferença entre campo e cidade ficou clara. Os caramanchões urbanos tinham, em média, quase cinco vezes mais objetos decorativos: cerca de 93 itens por estrutura, contra 20 nas áreas rurais. Um dos machos urbanos chegou a acumular mais de 300 enfeites.

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Além disso, as decorações dos ninhos das cidades tinham uma chance mais de dez vezes maior de serem materiais produzidos por humanos. Cerca de 89% dos itens urbanos eram artificiais, como vidro, plástico e metal. Nas áreas rurais, essa proporção era de aproximadamente 46%.

Os itens favoritos também mudavam de acordo com o ambiente. No campo, os objetos mais comuns eram folhas e sementes verdes. Já na cidade, os campeões eram vidro verde e fios vermelhos.

Segundo o estudo, os pássaros parecem conseguir esses materiais de várias maneiras. Alguns recolhem objetos descartados, enquanto outros podem “roubar” enfeites de estruturas feitas por rivais.

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A preferência pelo lixo humano, porém, não acontece apenas porque esses objetos estão mais disponíveis nas cidades. Para provar isso, os pesquisadores fizeram um experimento: retiraram alguns enfeites de caramanchões urbanos e rurais e ofereceram uma mistura desses itens para diferentes machos.

O resultado foi que tanto os pássaros da cidade quanto os do campo escolheram com mais frequência os objetos urbanos. Eles tinham uma chance cerca de dez vezes maior de pegar esses itens em vez dos objetos rurais.

Ainda não se sabe exatamente por que esses materiais fazem tanto sucesso, mas há algumas hipóteses. Uma delas é que objetos humanos podem ter cores mais chamativas e incomuns na natureza. Entre espécies que usam sinais visuais para conquistar parceiros, algo que se destaca no ambiente pode acabar chamando mais atenção.

Outra vantagem é a durabilidade. Frutas, folhas e outros materiais naturais apodrecem ou perdem a cor rapidamente. Já pedaços de vidro, plástico e metal permanecem por mais tempo, diminuindo o esforço necessário para manter o caramanchão decorado.

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A descoberta não significa, necessariamente, que o lixo humano esteja ajudando os pássaros. “Ainda não sabemos se isso terá algum impacto negativo ou positivo sobre eles”, disse Laura Kelley, pesquisadora da Universidade de Exeter e coautora do estudo, em nota.

Também há motivos para preocupação. Outros pássaros-jardineiros, por exemplo, já foram observados coletando objetos de plástico que podem causar ferimentos.

Segundo Kelley, o estudo demonstra que “a disponibilidade de objetos humanos está afetando o comportamento dos pássaros-jardineiros”, o que serve como “lembrete de como a atividade humana está mudando o mundo natural de maneiras inesperadas”.

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