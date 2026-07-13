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Ciência, Saúde

Estudo aponta relação entre anticorpos e doenças neurológicas

Eles podem penetrar no cérebro - e atrapalhar a comunicação entre os neurônios.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 14h05
Mão de um médico segurando uma chapa de ressonância magnética do cérebro, com outras chapas ao fundo, em tons de verde e rosa.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Estudo aponta relação entre anticorpos e doenças neurológicas Priorizar nos meus resultados Google

Alzheimer, Parkinson e esclerose múlipla são doenças complexas, que envolvem vários fatores. E um deles, como mostrou um novo estudo (1) publicado por cientistas brasileiros, pode ser o próprio sistema imunológico: ele produz anticorpos capazes de entrar no cérebro e interferir na atividade dos neurotransmissores. Conversamos com Júlia Nakanishi Usuda (pesquisadora da USP) e Otávio Cabral-Marques (USP, UFRN e Instituto D’Or), dois dos autores do trabalho.

O estudo analisou o sangue de 596 pessoas com e sem Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla – e detectou “autoanticorpos” no cérebro das pessoas que tinham essas doenças. Qual a diferença entre anticorpos e autoanticorpos?
Júlia: A diferença é que os autoanticorpos são dirigidos contra as moléculas do nosso próprio organismo. Enquanto os anticorpos podem ser contra vírus, bactérias, infecções.

O cérebro é envolto pela barreira hematoencefálica, que barra quase todos os tipos de partículas. Como os autoanticorpos conseguem entrar no cérebro, e quais efeitos podem ter lá dentro?
Júlia: Os estudos mais recentes têm observado que a barreira hematoencefálica não é tão fechada quanto se pensava, e há um certo tráfego de moléculas. A gente encontrou alguns autoanticorpos [que agem] contra neurotransmissores e seus receptores. Eles poderiam estar interagindo com esses receptores, para talvez inibi-los ou ativá-los. Isso a gente ainda não sabe exatamente.

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Otávio: Os autoanticorpos poderiam impedir a comunicação normal entre as células [neurônios], atuando como bloqueadores ou como ativadores em excesso.

Isso pode significar que as doenças neurodegenerativas começam fora do cérebro?
Júlia: Cada vez mais a gente tem visto publicações [científicas] mostrando envolvimento não apenas do sistema imune mas de muitos outros fatores, como as bactérias do intestino e o ambiente.

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Se essa associação for comprovada, que tipo de tratamento poderia ser desenvolvido? As doenças neurológicas poderiam passar a ser tratadas como doenças autoimunes, por exemplo?
Júlia: Uma possibilidade seria a inibição das células B, que produzem os anticorpos e os autoanticorpos, através de Rituximab [medicamento] ou do uso de células CAAR-T [modificadas em laboratório], que conseguem inibir as células B de maneira específica. Então daria, por exemplo, para inibir só as células B que estão produzindo autoanticorpos contra os neurotransmissores.

Fonte 1. “Integrative analysis reveals the autoantibodyome neuroimmune signature of neurodegeneration”.

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Alzheimer
cérebro
parkinson
sistema imunológico
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