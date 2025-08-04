Pascal Michael é professor de psicologia da Universidade de Greenwich. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation.

Você já se perguntou por que pessoas que quase morrem frequentemente descrevem que se movem em direção a uma luz sobrenatural ou veem sua vida passar diante dos olhos? Você também já deve ter ouvido falar sobre a poderosa substância psicodélica dimetiltriptamina (DMT), uma droga ilegal, e como ela pode gerar algo semelhante às chamadas experiências de quase morte (EQMs). Em um estudo recente, eu comparei os dois tipos de experiência e descobri que elas compartilham semelhanças fascinantes, mas também diferenças críticas.

Alguns estudos sugerem que existem semelhanças básicas o que as pessoas passam durante uma experiência de quase morte e ao tomar DMT. Mas minha pesquisa de doutorado foi a primeira a fazer uma comparação qualitativa profunda e sutil entre viagens com DMT e EQMs. Foi também o primeiro estudo de campo desse tipo, capturando experiências autênticas em vez de pedir aos participantes que tomassem DMT em um laboratório.

Trinta e seis participantes tomaram altas doses de DMT vaporizado, normalmente inalado por um cachimbo de vidro, em ambientes que conheciam bem, como suas próprias casas. Meus colegas e eu usamos uma técnica de entrevista inspirada na microfenomenologia, uma nova abordagem científica que visa ajudar as pessoas a descobrir dimensões comuns, mas inacessíveis, de nossa experiência de vida.

Essa abordagem ajuda os entrevistados a relembrar detalhes de suas experiências, pedindo-lhes que as articulem momento a momento com suas próprias palavras e em ordem cronológica, enquanto expandem diferentes dimensões, como experiências sensoriais ou emocionais.

Isso nos permitiu explorar as experiências com maior granularidade. Por exemplo, de que maneira temas gerais, como encontrar seres incomuns ou sentir-se dissolver completamente, se expressaram especificamente.

Isso também nos permitiu medir a frequência com que cada tipo desses detalhes ocorria. Em seguida, comparamos essas descrições com nossa análise dos dados brutos de outra equipe, provenientes de sua publicação de 2018 que estudou 34 EQMs induzidas por paradas cardíacas.

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Meu estudo descobriu que os dois tipos de experiências também tinham diferenças importantes que os pesquisadores haviam ignorado anteriormente.

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Pessoas de ambos os grupos relataram comumente sentir-se separadas de seus corpos, encontrar seres, viajar por espaços misteriosos, como túneis ou vazios, e ver luzes brilhantes. Essas experiências compartilhadas sugerem processos cerebrais semelhantes em ação, como perturbações nas partes do cérebro que lidam com o mapa do nosso corpo, como simulamos as perspectivas de outras pessoas, a percepção sensorial e o processamento espacial.

No entanto, as viagens com DMT quase nunca envolveram a mais clássica “revisão da vida” das EQMs ou dramatizações do retorno à vida dos que passaram por este tipo de situação, como encontrar um limiar simbólico sem retorno. Por outro lado, as EQMs praticamente nunca envolveram imagens de padrões geométricos complexos icônicos das viagens com DMT.

A diferença mais marcante, no entanto, estava na forma como essas características eram representadas. Por exemplo, enquanto pessoas em experiências de quase morte frequentemente relatavam encontrar entes queridos falecidos, usuários de DMT universalmente descreviam encontros com seres de outro mundo ou alienígenas.

De repente, encontrar-se transformado em um espírito observando seu corpo de cima, antes de ser recebido por um guia, parecia ser uma característica das EQMs. O DMT, por sua vez, simplesmente dissolve a consciência corporal das pessoas à medida que elas são rapidamente lançadas em um mundo transcendente habitado por palhaços mecânicos ou cientistas loucos.

Meus colegas e eu sugerimos que uma combinação de biologia cerebral compartilhada e psicologia pessoal pode explicar por que essas experiências são tão semelhantes em seus elementos genéricos, mas diferem em seu conteúdo.

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Alguns fenômenos especialmente intrigantes nas EQMs, como o conhecido como “Pico em Darien”“, em que os moribundos veem outras pessoas que não sabiam que estavam mortas ou percebem corretamente as coisas ao seu redor quando estão fora do corpo, ainda não são totalmente explicados pela neurociência.

Mas as características comuns mencionadas acima provavelmente vêm diretamente de como o DMT ou o estado de quase morte afetam nossos cérebros. Pense nelas como adereços universais, definidos pela biologia do nosso cérebro. Mas as histórias que atribuímos a esses adereços — ver sua tia falecida ou um alienígena octópode com vários olhos — são influenciadas por nossas experiências pessoais, expectativas culturais e memórias.

O DMT e o cérebro

Os primeiros pesquisadores psicodélicos sugeriram que o DMT poderia inundar o cérebro durante condições de quase morte. Mas a vida não é tão simples assim — e a morte também não.

Estudos demonstraram, por exemplo, que ratos produzem DMT não apenas através de suas glândulas pineais, mas também em seu tecido cortical, inclusive no momento da morte. Mas ainda não há evidências de que isso aconteça no cérebro humano.

Mesmo que os seres humanos produzam DMT em quantidades psicoativas no momento da morte, as enzimas do nosso corpo podem decompor essa substância antes que ela alcance ou tenha impacto suficiente no cérebro. Além disso, a serotonina aumenta drasticamente quando você está sob estresse extremo, o que por si só pode conferir efeitos psicodélicos – e também se liga ao receptor de serotonina mais facilmente do que o DMT, possivelmente ofuscando qualquer atividade do DMT.

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Dito isso, alguns cientistas argumentam que os métodos usados para medir o DMT no cérebro de ratos durante uma parada cardíaca podem não detectar picos de DMT mais altos e de curta duração em todo o cérebro. E alguns pesquisadores também acreditam que danos a certas redes neurais e a privação de oxigênio perto da morte podem amplificar os efeitos psicodélicos do DMT.

Curiosamente, nosso estudo também descobriu um subconjunto de experiências de quase morte que não apresentavam as imagens de uma EQM prototípica, mas sim visões abstratas e cósmicas mais típicas de viagens com DMT. Não é fácil dizer de onde essas EQMs atípicas podem vir.

Mas pode ser quando alguém tem menos preconceitos sobre EQMs ou mais preconceitos sobre uma viagem psicodélica. Talvez seu corpo estivesse sintetizando níveis mais altos de DMT do que o normal para uma EQM. A próxima fronteira desta pesquisa seria rastrear a atividade cerebral quando características gerais surgirem. Também precisamos de mais pesquisas para explorar as possíveis razões psicológicas e culturais pelas quais essas características se expressam da maneira como se expressam.

Muitos povos indígenas ao redor do mundo podem achar que a ciência contemporânea é supérflua. A ayahuasca, uma bebida xamânica que contém DMT, tem sido usada por tribos em toda a Amazônia para se conectar com o mundo espiritual e com seus ancestrais.

Pessoas que passam por uma experiência de quase morte quase sempre sentem seu medo da morte desaparecer depois. Como o DMT reproduz muitos aspectos das EQMs, ele pode se tornar uma ferramenta terapêutica poderosa (junto com o apoio psicológico), especialmente para pessoas que enfrentam ansiedade existencial ou medo da morte, sejam elas portadoras de doenças terminais ou fisicamente saudáveis. Cientistas já estão explorando se a ayahuasca pode tratar o transtorno de luto prolongado.

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Estamos apenas começando a desmistificar quais podem ser as implicações do DMT — essa substância “mística”.

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