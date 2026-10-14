Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Febre após vacina pode ter relação com microbioma intestinal, sugere estudo

A flagelina, proteína que ajuda bactérias a se locomoverem, pode explicar por que a mesma dose pode provocar reações tão diferentes entre pessoas.

Por Amanda Nascimento 14 out 2026, 19h00
Mão segurando um termômetro digital branco com ponta azul, exibindo a temperatura de 39.8°C no visor
 (Karl Tapales/Getty Images)
Continua após publicidade
Febre após vacina pode ter relação com microbioma intestinal, sugere estudo Priorizar nos meus resultados Google

Não há dúvidas sobre a eficácia e a segurança das vacinas. Ao redor do globo, órgãos de saúde são unânimes em afirmar que elas correspondem à melhor e mais segura opção que a ciência tem a oferecer para prevenir doenças graves, complicações e mortes. Ainda assim, esse recurso valioso não é totalmente isento de efeitos colaterais.

A explicação para isso é relativamente simples: quando recebemos o imunizante, que é composto principalmente por vírus ou bactéria inativados ou atenuados, o corpo reconhece a substância como um “agente estranho”. A resposta do sistema imunológico, então, costuma ser acionar os mecanismos de defesa naturais do corpo – como é o caso da febre.

Nem todas as pessoas têm efeitos colaterais após tomarem vacinas. A maioria dos casos tem como reação mais comum dor no local de aplicação, ou, no máximo, relatos de fadiga e cansaço. Essa diferença na resposta imunológica de pacientes fez com que pesquisadores se perguntassem o que poderia explicar reações tão distintas.

Siga

Segundo um novo estudo publicado no periódico Science, a resposta pode estar no intestino. Com base na amostra de fezes de mais 170 pessoas, pesquisadores perceberam que aqueles que compartilhavam características semelhantes em seu microbioma intestinal também apresentaram febre após tomarem a segunda ou terceira dose da vacina de Covid-19.

Continua após a publicidade

Mpox: guia rápido com sintomas, riscos e vacina

Para aqueles com febre mais intensa, uma proteína específica apareceu em níveis mais elevados: a flagelina. A flagelina compõe as estruturas chamadas de flagelos, que funcionam como hélices para permitir a locomoção das bactérias em meios líquidos. Segundo pesquisadores, sua presença sugere que os microrganismos associados à febre possuem maior “motilidade”, ou seja, maior capacidade de se espalharem pelo corpo.

Além disso, os participantes que apresentaram sintomas de febre alta também tendiam a exibir maior inflamação intestinal em comparação aos demais. No caso daqueles que não tiveram febre  ou apresentaram apenas febre leve, a flagelina não foi identificada e nenhum padrão no microbioma foi observado.

Continua após a publicidade

Em busca de entender qual seria a influência exata da flagelina nas vacinas, pesquisadores seguiram com um novo experimento – mas, desta vez, em camundongos. Eles descobriram que os animais expostos às bactérias humanas associadas à febre apresentaram uma resposta equivalente à febre em humanos. 

O curioso é que, ao invés de apresentarem hipotermia como parte de sua resposta imunológica, como normalmente acontece, a temperatura dos camundongos aumentou – acompanhando a reação humana. 

Continua após a publicidade

Como eram camundongos geneticamente modificados, pesquisadores conseguiram identificar que a reação imunológica se deu justamente naqueles capazes de detectar a flagelina. Camundongos sem receptores de flagelina, por sua vez, foram menos afetados, o que indica uma ligação entre a flagelina e uma resposta do sistema imunológico. 

Esses achados agora levam a novas dúvidas. A principal delas é entender por que algumas pessoas apresentam níveis mais elevados de flagelina no intestino do que outras. Por enquanto, a hipótese de maior peso é que as flagelinas estão relacionadas com a dieta: isso porque, segundo o estudo, vegetarianos tiveram os menores níveis de flagelina. 

Continua após a publicidade

No entanto, são necessárias mais pesquisas para esclarecer essa questão. Os autores esperam que, futuramente, os resultados possam ajudar a combater o efeito colateral das vacinas e, como consequência, incentivar taxas de vacinação mais altas.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Efeitos colaterais
FEBRE
intestino
vacina
Vacinação
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).