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Ciência

Físico Marcelo Knobel é o primeiro brasileiro a liderar a Academia Mundial de Ciências

Knobel já foi reitor da Unicamp e defende a ideia de que a ciência deveria ser divulgada e comunicada para todas as pessoas.

Por Eduardo Lima 22 jan 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Fotografia do Físico Marcelo Knobel.
 (G.Ortolani/TWAS/Reprodução)
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Físico Marcelo Knobel é o primeiro brasileiro a liderar a Academia Mundial de Ciências Priorizar nos meus resultados Google

Pela primeira vez, um cientista brasileiro assumiu a direção executiva da Academia Mundial de Ciências: o físico Marcelo Knobel.

A Academia (TWAS, na sigla em inglês) é uma organização internacional ligada à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que promove a pesquisa científica de excelência para o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento.

O brasileiro de 56 anos nasceu em Buenos Aires, na Argentina, filho de Clara Freud, psicóloga parente distante de Sigmund Freud, e de Maurício Knobel, um dos maiores nomes da psiquiatria na América Latina. Ele veio com seus pais para o Brasil aos oito anos de idade, fugindo da ditadura no país vizinho.

Ele vai substituir o físico teórico indiano Atish Dabholkar, que liderou a organização entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Seu posto tem validade de dois anos, mas pode ser prorrogado. A sede da TWAS, onde Knobel vai trabalhar, fica no Centro Internacional para Física Teórica, em Trieste, na Itália.

Siga

Marcelo Knobel é professor titular do Instituto de Física Gleb Wataghin, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele também foi reitor da Unicamp entre 2017 e 2021 (fator decisivo para sua escolha como diretor executivo da TWAS), e atuou brevemente como presidente do Insper em 2023.

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