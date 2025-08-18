Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Gene mutante pode ser solução contra uma superbactéria de infecção hospitalar

Pesquisa liderada por cientista brasileira encontra alteração que torna a superbactéria Enterococcus faecium mais suscetível a tratamento.

Por Manuela Mourão 18 ago 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Imagem da superbactéria Enterococcus faecium resistente à vancomicina (VRE).
 (Dan Higgins/Wikimédia/Reprodução)
Continua após publicidade
Gene mutante pode ser solução contra uma superbactéria de infecção hospitalar Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP identificaram uma mutação genética capaz de fragilizar uma das superbactérias que mais aterrorizam os ambientes hospitalares. A descoberta abre a possibilidade de restaurar a eficácia de antibióticos que hoje já não funcionam mais contra certas infecções resistentes.

A equipe, liderada pela professora Ilana Camargo, descreveu a descoberta em um artigo publicado na International Journal of Molecular Sciences. O alvo foi o Enterococcus faecium, uma superbactéria resistente à vancomicina (VRE), classificado pela Organização Mundial da Saúde como prioridade máxima para pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos.

Superbactérias são microorganismos que, pelo uso descontrolado de antibióticos, criaram resistência aos múltiplos remédios que seriam usados para tratar as doenças transcorridas de suas infecções. O contágio por uma bactéria deste tipo pode ser letal, uma vez que os tratamentos comuns não funcionam e, por isso, o paciente passa um tempo prolongado com a doença.

No centro do achado da nova pesquisa está o gene LafB, responsável pela produção de uma enzima essencial para a integridade da parede celular da bactéria. Uma única alteração, a mutação conhecida como W193R, mostrou-se suficiente para tornar a bactéria mais sensível à daptomicina, um dos últimos antibióticos disponíveis, e reduzir sua capacidade de causar infecções graves.

Siga
Continua após a publicidade

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão estudando uma cepa clínica brasileira de E. faecium, chamada HBSJRP18, que apresentava maior vulnerabilidade à daptomicina.

Para entender a razão, eles recorreram a uma combinação de técnicas de biofísica e modelagem estrutural por inteligência artificial. Assim, identificaram que a mutação enfraquecia a enzima LafB, uma peça-chave na produção do ácido lipoteicoico, substância fundamental para a estabilidade da membrana bacteriana. 

Com a proteína instável, a parede celular perde força, abrindo brechas que facilitam a ação do antibiótico e reduzem a capacidade da bactéria de se multiplicar dentro do hospedeiro.

Continua após a publicidade

Em experimentos de laboratório, a cepa mutante cresceu mais lentamente, produziu menos biofilmes — estruturas que ajudam as bactérias a se protegerem — e mostrou-se menos letal em testes com animais. “Essas descobertas sugerem que LafB é um alvo promissor para o desenvolvimento de drogas que atuem em conjunto com antibióticos já existentes”, afirmou a professora Camargo para o Jornal da USP.

A pesquisa contou com a colaboração de instituições internacionais, incluindo a Harvard Medical School e a Universidade da Flórida, além de financiamento de agências brasileiras como a Fapesp e o CNPq.

Publicidade
TAGS:
bactéria
GENE
MUTAÇÃO GENÉTICA
remédio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).