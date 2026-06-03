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Ciência

Google quer soltar 32 milhões de mosquitos nos EUA. Por quê?

A empresa planeja usar pernilongos estéreis para fazer o controle biológico dos insetos vetores de doenças

Por Diego Facundini 3 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 3 jun 2026, 14h14
Logotipo do Google em formato de G colorido e vários mosquitos voando em um fundo verde de folhagem
 (Nicolae Popescu/Kwangmoozaa/Getty Images)
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Google quer soltar 32 milhões de mosquitos nos EUA. Por quê? Priorizar nos meus resultados Google

A Google, uma multinacional norte-americana do ramo da tecnologia, solicitou à Agência de Proteção Ambiental dos EUA uma licença para levar a frente o plano de soltar 32 milhões de mosquitos no país.

O órgão poderá decidir se acatará ou não o pedido da empresa a partir do dia 5 de junho, após o final do período de consulta pública. De acordo com nota veiculada no Registro Federal, o plano da Google é liberar anualmente, por dois anos, 16 milhões de pernilongos (Culex quinquefasciatus) nos estados da Flórida e da Califórnia. Os mosquitos, como o trecho detalha, são todos machos, e seriam infectados com a bactéria Wolbachia pipientis.

Para os desavisados, o caso pode soar alarmante, mas a justificativa por trás do projeto é bem mais razoável e sanitária, do que parece. Mosquitos machos esterilizados com bactérias do gênero Wolbachia têm sido usados para controlar a proliferação de doenças por mais de uma década. Agora, especialistas do projeto Debug, da Google, estão estudando maneiras de aplicar esse método em larga escala.

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“Estamos tentando parar os mosquitos ruins criando e soltando os bons”, resume o site do projeto. Trata-se, é claro, de uma simplificação: não existem organismos essencialmente bons ou ruins na natureza – mas alguns certamente trazem riscos maiores para a vida dos humanos.

Por que não podemos extinguir todos os mosquitos?

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Mosquitos são os animais que mais matam pessoas no mundo, mais do que todos os outros animais (excluindo humanos) somados. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem todo ano devido a doenças transmitidas pelos mosquitos, como a malária e a dengue.

“Nossos mosquitos bons são machos que carregam uma bactéria chamada Wolbachia, que ocorre naturalmente, e os torna incapazes de gerar descendentes com as fêmeas selvagens. Mosquitos machos não picam nem transmitem doenças, portanto, os mosquitos bons impedem que os ruins se reproduzam. Com o tempo, haverá cada vez menos mosquitos transmissores de doenças”, segue a explicação da Debug.

O nome Debug é trocadilho com o processo de correção de bugs (insetos) em softwares. O projeto surgiu em 2016, reunindo biólogos, engenheiros de software e especialistas em automação, e tem como objetivo controlar as populações de mosquitos por meio da esterilização. Essa é a técnica do inseto estéril, um método de controle biológico que tem sido usado em moscas e mariposas desde os anos 1950.

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O método consiste em soltar machos inférteis na natureza para que eles acasalem com as fêmeas selvagens. Desse acasalamento, não sai nenhum filhote. Assim, com o passar das gerações, as populações desses insetos diminuam cada vez mais, até sumirem de vez.

Essa é uma forma de controle biológico muito mais localizada que os pesticidas químicos – afinal, animais só acasalam com indivíduos da sua mesma espécie. “Mas isso nunca funcionou com mosquitos em uma escala suficientemente grande para interromper a transmissão de doenças. Os mosquitos são frágeis e difíceis de criar nas quantidades necessárias”, afirma a Debug.

Partindo desse problema, os especialistas da iniciativa projetaram técnicas que permitem a esterilização de mosquitos em larga escala. Os pesquisadores projetaram um sistema automatizado capaz de selecionar, entre milhões de mosquitos, apenas os machos infectados com a Wolbachia para liberá-los na natureza.

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Esse mecanismo teve sucesso no passado, em Singapura, onde o projeto Debug realizou sua primeira pesquisa internacional. A colaboração entre a iniciativa e a Agência Ambiental do país “alcançou uma redução de 80% a 90% na população do mosquito Aedes aegypti e uma diminuição de mais de 70% nos casos de dengue após 6 a 12 meses de liberações”, conforme comunicado lançado em maio. Na nota, a Debug também anunciou a expansão de sua atuação no país.

Dessa vez, os protagonistas são os pernilongos do gênero Culex, responsáveis pela principal causa de enfermidade transmitida por mosquitos dentro dos EUA, o vírus do Nilo Ocidental. Conforme dados do CDC (Centers for Disease Control and Prevention), por ano, mais de 1.300 estadunidenses são acometidos pela forma grave da doença, capaz de afetar o sistema nervoso central, e 130 morrem.

O projeto Debug é fruto da Verily, uma subsidiária da empresa controladora da Google, a Alphabet. Em março, a Verily adquiriu independência do conglomerado após uma operação de 300 milhões de dólares. Ainda assim, a Debug segue nas mãos da Google desde dezembro de 2024, quando a empresa adquiriu a totalidade do projeto.

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