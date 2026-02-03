Houve algum ano em que as emissões de CO2 caíram?

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Introdução Crises globais já causaram quedas nas emissões de CO2, como os 5,6% em 2020. O Acordo de Paris exige reduções anuais de 5% a partir de 2026 para limitar o aquecimento. Mas as emissões ainda crescem, exigindo ação planejada, não acidental, para atingir a meta climática.

Principais Tópicos





Quedas de CO2: Emissões já diminuíram em anos de crise, como -5,6% em 2020 (pandemia). Acordo de Paris: Meta global de limitar o aquecimento a 1,5ºC exige redução intencional. Desafio anual: É preciso reduzir emissões em 5% ao ano a partir de 2026, de forma planejada. Contrário à meta: Emissões de CO2 seguem aumentando, ao invés de cair como o necessário. Combustíveis Fósseis: Principal causa das mudanças climáticas, exigindo corte intencional e não dependente de crises.

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Sim. O exemplo mais recente é 2020, início da pandemia de covid-19. Naquele ano, emitimos 2 gigatoneladas (2 bilhões de toneladas) a menos do que em 2019. O lockdown e a interrupção das viagens aéreas contribuíram para a queda de 5,6% nas emissões globais de CO2 em relação ao ano anterior.

No geral, as quedas de emissões ocorrem em anos de crise econômica. Em 2008, a crise financeira resultou em uma diminuição de 1,5% nas emissões de CO2. Já a dissolução da União Soviética causou uma queda de 3,3%. No gráfico, veja os anos em que emitimos menos.

A emissão de CO2 vinda de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) é o principal responsável pelas mudanças climáticas. Em 2015, com o Acordo de Paris, o mundo se comprometeu a limitar o aquecimento global a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais. Isso só será alcançado com uma redução intencional e planejada do uso de combustíveis fósseis – que não dependa do “acaso” das crises globais.

Para atingir a meta do Acordo de Paris, é necessário reduzir as emissões de combustíveis fósseis em 5% ao ano a partir de 2026. Em outras palavras, precisamos ver uma queda semelhante a de 2020 todos os anos a partir de agora. No entanto, as emissões de CO2 continuam subindo: em 2025, houve um aumento de 1,1% em relação ao ano anterior.

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Fonte: Global Carbon Project 2025