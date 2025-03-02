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Ciência

Humanos já viviam em florestas tropicais há 150 mil anos, diz estudo

Ferramentas encontradas na Costa do Marfim reforçam a hipótese de que o Homo sapiens evoluiu em vários pontos da África, e não só nas savanas.

Por Eduardo Lima 2 mar 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia da vista aérea de um céu parcialmente nublado sobre o oceano azul e uma exuberante floresta tropical ao longo da costa sudoeste de Cozumel, México.
 (Heather Paul/Getty Images)
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Os Homo sapiens surgiram há cerca de 300 mil anos na África. Por muito tempo, o consenso foi que nossa espécie ocupou inicialmente apenas a savana do leste africano, mas novas evidências têm mostrado que os humanos modernos evoluíram por todo o continente durante milhares de anos.

De acordo com essa hipótese, nossos ancestrais precisaram aprender a viver em outros biomas além das savanas bem cedo na história da espécie. É isso que indica um novo estudo, que mostra que seres humanos já viviam em florestas tropicais no oeste da África há 150 mil anos – as evidências mais antigas de presença humana nesse tipo de ambiente.

Antes desta pesquisa, as evidências mais antigas de humanos habitando florestas tropicais datavam de 18 mil anos atrás na África e 70 mil anos no sudeste asiático. Agora, está claro que a história do Homo sapiens com a floresta é muito mais antiga.

Se os humanos não ocuparam só a savana na infância da espécie, por que o bioma tem a maior quantidade de ferramentas de pedra e fósseis? É possível que isso só signifique que aquela região tinha as melhores condições para preservar os objetos. Numa floresta tropical, o solo ácido corromperia os ossos antes de virarem fósseis. Agora que evidências de ocupação humana estão sendo identificadas em outros biomas, novas portas estão se abrindo para a pesquisa do passado dos Homo sapiens.

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Ferramentas especializadas para vida na floresta

O estudo, publicado na revista Nature, mostra que, desde o início, a diversidade ecológica foi importante para a consolidação dos Homo sapiens, e a evolução da espécie deve ter acontecido em vários habitats diferentes. Esses humanos viviam numa floresta tropical na região onde hoje fica a Costa do Marfim, numa área que é estudada desde a década de 1980 e só agora teve alguns de seus mistérios revelados.

A pesquisa foi liderada por cientistas do Instituto Max Planck de Geoantropologia, na Alemanha. As descobertas contradizem a ideia geral de que os humanos antes se adaptaram às pastagens e bosques abertos e só muito depois se tornaram versáteis o suficiente para sobreviver em habitats difíceis e complexos, cheios de predadores, como as florestas tropicais.

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A primeira pessoa a investigar o sítio arqueológico da Costa do Marfim foi o professor Yodé Guédé, da Universidade Félix Houphouët-Boigny, numa missão de pesquisa marfinense em parceria com cientistas soviéticos na década de 1980. Eles encontraram várias ferramentas de pedra na área da floresta, mas não conseguiram identificar a idade dos objetos ou entender porque eles estavam ali.

Décadas mais tarde, a equipe do Instituto Max Planck, que sabia que a região podia ter sustentado uma floresta tropical no passado, organizou uma missão para investigar novamente a região com tecnologias modernas. Eles encontraram ferramentas de pedra inéditas na mesma área, trabalhando por alguns dias até que a pandemia de Covid-19 mandasse todo mundo para casa. Quando voltaram à região, em novembro de 2021, o sítio arqueológico havia sido ilegalmente destruído por atividade de mineração.

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Os pesquisadores usaram várias técnicas de datação para as camadas de sedimentos e chegaram à data provável de 150 mil anos atrás para o início da habitação humana na região. Além disso, análises de sedimentos confirmaram que a região também era uma floresta tropical fechada quando os Homo sapiens chegaram lá pela primeira vez, mesmo durante a última era do gelo.

Muitas das ferramentas encontradas eram feitas de quartzo e usadas para o corte. Elas podiam ser usadas para cavar alimentos e para se locomover pela floresta, cortando folhas e galhos no meio do caminho. Essas ferramentas especializadas levam os cientistas a especular que os seres humanos já viviam na floresta há muito mais que 150 mil anos, se adaptando por gerações até chegar nesse patamar.

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Um próximo passo para entender os primórdios dos Homo sapiens em diversos biomas é investigar como esses diferentes nichos ecológicos foram alterados pela ocupação dos seres humanos desde os primórdios da espécie.

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evolução
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