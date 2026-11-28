Ler Resumo





Introdução Em feito inédito na galáxia de Andrômeda, astrônomos registraram em tempo real uma estrela supergigante engolindo sua companheira menor. A fusão cósmica gerou uma explosão 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol e deu origem a um novo astro rejuvenescido, apelidado de Bao.

Principais Tópicos





Pela primeira vez, cientistas acompanharam a fusão de duas estrelas em tempo real na galáxia de Andrômeda O processo de engolimento durou cerca de sete anos e causou uma erupção 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol O telescópio James Webb registrou o evento apenas 47 dias após o pico de luminosidade máxima A nova estrela formada, batizada de Bao, aparenta ter rejuvenescido após absorver a companheira menor Simulações revelaram que a supergigante Big Bao tinha raio 350 vezes maior que o Sol antes da colisão

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Durante milhares de anos, na galáxia de Andrômeda, nossa vizinha, duas estrelas viveram lado a lado, presas uma à outra pela gravidade, em um sistema binário. Uma delas era uma estrela relativamente pequena, com uma massa um pouco inferior à do Sol, e a outra era uma supergigante, 350 vezes maior. Apesar dessa disparidade, o par vivia em harmonia.

Esse longo período de estabilidade, porém, chegou ao fim. Pesquisadores acompanharam em tempo real uma cena inédita: no final de 2025, a estrela supergigante “engoliu” sua companheira menor, resultando em uma fusão de astros. Esse evento raro – o primeiro do tipo a ser identificado – terminou com uma nova e única estrela.

Essa fusão desencadeou uma erupção energética 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. A transformação foi rápida: depois que a estrela menor interagiu com a superfície da maior pela primeira vez, foram necessários cerca de sete anos (ou sete órbitas) para que as duas se unissem.

Em 2018, a estrela menor passou a roçar a atmosfera da companheira. O atrito com o gás a fez perder energia e se aproximar cada vez mais do centro da supergigante. Parte dessa energia escapava na forma de luz, o que explica a erupção brilhante do astro. Fusões observadas anteriormente, envolvendo sistemas de estrelas menores, exigiram milhares de órbitas para chegar ao mesmo resultado.

Continua após a publicidade

A união cósmica ocorreu a cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra e foi capturada pelo telescópio espacial James Webb, que observou o sistema 47 dias após o pico do brilho.

A estrela que se formou foi chamada de “Bao”. Segundo pesquisadores, é possível que ela tenha sido rejuvenescida pelo fenômeno. Isso quer dizer que o novo astro apresenta características físicas, de brilho, de temperatura e de atividade típicas de uma estrela mais jovem – bem mais nova do que ela é de fato.

Continua após a publicidade

O processo foi descrito em um artigo publicado na revista Nature.

Como isso foi possível?

Observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb, da Nasa, forneceram evidências cruciais sobre o que aconteceu. Ao combinar as descobertas do Webb com anos de medições obtidas por telescópios terrestres e espaciais, os pesquisadores conseguiram reconstruir a transformação das estrelas.

Continua após a publicidade

“Fusões estelares são extremamente difíceis de observar em tempo real, pois são difíceis de prever”, afirma Viraj Karambelkar, autor do artigo. “No entanto, notamos algo incomum ocorrendo em 2023 e continuamos a monitorar o sistema para ver como ele evoluiria. Então, em 2025, ele entrou em erupção!”

Houve sinais de alerta sutis antes da erupção. À medida que a estrela menor se movia pela atmosfera externa da estrela gigante, ela agitava o gás ao redor e removia esse material. Conforme o processo se repetia, acontecia paralelamente a mudança gradual do brilho do sistema.

Continua após a publicidade

Esse tipo de interação faz parte de um processo que os astrônomos chamam de evolução por envelope comum. Ele ocorre quando duas estrelas passam a ser envolvidas por uma camada externa de gás compartilhada – geralmente, depois que uma das estrelas se expande o suficiente para engolir sua companheira.

Estrelas de grande porte próximas do fim de sua vida podem se expandir à medida que seus núcleos ficam sem combustível e encolhem. Enquanto isso, o calor interno da estrela empurra suas camadas externas para fora. É o que aconteceu com a supergigante.

Continua após a publicidade

Como funciona o Roman, novo Telescópio da Nasa

À medida que a estrela menor se desloca por esse gás, o atrito reduz a velocidade de sua órbita e dissipa sua energia orbital. Com isso, a estrela companheira pode seguir uma trajetória em espiral, mergulhando em direção ao interior e se aproximando cada vez mais do centro da estrela maior.

Os pesquisadores detectaram um aumento de brilho quando isso ocorreu, em 2018. Ao longo dos sete anos seguintes, a estrela menor começou a espiralar para dentro, em direção ao núcleo da estrela maior. Nesse caso, houve a fusão dos dois astros.

Big e Little Bao

Para entender exatamente o que aconteceu com Bao, pesquisadores refinaram simulações computacionais das duas estrelas e compararam os resultados com as observações feitas pelo telescópio James Webb. Isso permitiu que eles descobrissem mais informações sobre as duas estrelas antes da fusão.

No caso do astro supergigante, pesquisadores já tinham conhecimento sobre suas proporções: ele tinha uma massa aproximadamente sete vezes maior que a do Sol, um raio 350 vezes maior e brilhava com uma intensidade 18 mil vezes superior à do Sol. Essas medidas lhe renderam o apelido de “Big Bao”.

Os pesquisadores também calcularam, pela primeira vez, a massa da estrela menor. Apelidada de “Little Bao”, ela era provavelmente um pouco menor e menos brilhante que o Sol, com uma massa estimada em cerca de 0,7 massa solar. Em outras palavras, ela possuía aproximadamente 70% da massa da nossa estrela.

A fusão deixou os astrônomos com mais uma pergunta: como está Bao agora? A estrela remanescente carrega o legado de ambas as estrelas originais, mas sua estrutura final e a distribuição de sua massa permanecem incertas. Observações futuras serão necessárias para determinar como sua “massa” se estabiliza à medida que o objeto recém-formado evolui.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.