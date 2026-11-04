LHC detecta o que pode ser o decaimento de partícula mais raro já observado

Quarks nunca andam sozinhos. Eles sempre aparecem agrupados, seja em trios (como nos prótons e nêutrons que formam nossos átomos), seja em duplas. Uma dessas duplas é o méson B0, formado por um quark bottom e um quark down (um dos dois vem na versão de antimatéria, mas não vamos complicar).

Continua após a publicidade

Quando esse méson decai, quase sempre se desmancha em partículas comuns; nada digno de nota. Muito raramente, porém, ele se transforma em um par de múons – partículas são basicamente elétrons parrudos, com cerca de 200 vezes mais massa. Quão raramente? Uma vez a cada 10 bilhões. Deixa o bilhete dourado do Willie Wonka no chinelo.

Os físicos vem tentando registrar esse fenômeno raro desde 1984. A primeira evidência foi apresentada na última terça-feira (3) no CERN, o laboratório europeu que opera o LHC. Se confirmado, será o decaimento de partícula mais raro já observado.

O resultado veio do LHCb, um dos quatro grandes detectores do colisor – o “b” do nome vem de beauty, “beleza”, o outro apelido do quark bottom (pois é: os físicos não chegaram a um consenso sobre isso).

Para achar essa agulha no palheiro, uma equipe de cerca de 20 pesquisadores, liderada por Harry Cliff, da Universidade de Cambridge, juntou dados colhidos entre 2011 e 2018 com uma safra nova, de 2024 e 2025.

Essa safra foi registrada depois de uma reforma que permitiu ao detector coletar informações até cinco vezes mais rápido. Algoritmos de aprendizado de máquina ajudaram a filtrar o ruído em bilhões de colisões.

Vale um asterisco: o resultado tem significância estatística de 3,2 sigma. Traduzindo, a chance de o sinal ser só um acaso – uma flutuação nos dados que imita o fenômeno – é de algo como 1 em 1.500.

Parece pouco, mas na física de partículas só se crava uma descoberta a partir de 5 sigma, o que equivale a cerca de 1 chance em 3,5 milhões. Por isso, os pesquisadores falam em “evidência”, e não em descoberta. O trabalho (acesse aqui) também ainda não foi revisado por outros cientistas.

Mas por que gastar quatro décadas atrás de algo tão raro?

O Modelo Padrão, a teoria que descreve todas as partículas conhecidas, prevê com precisão a frequência desse decaimento. Se qualquer coisa diferente do previsto for registrada pelos detectores, é sinal de que há alguma lacuna no Modelo – e, portanto, que há algum novo mistério para os físicos investigarem.

É como uma estrada de terra pouco usada: se, de repente, passarem por ela mais carros do que o previsto, é sinal de que existe algum acesso que não está no mapa.

Essas partículas desconhecidas podem estar escondidas em uma escala que os pesquisadores apelidaram de “zeptoverso”: o mundo das distâncias da ordem de um zeptômetro, um bilionésimo de trilionésimo de metro. Para ter uma ideia: se um próton fosse do tamanho do Maracanã, um zeptômetro seria um grão de areia no gramado.

O LHC, sozinho, consegue sondar distâncias de uns 100 zeptômetros. Decaimentos raros como esse permitem espiar ainda mais fundo – é como ouvir o barulho de um cômodo em que você não consegue entrar. Lá embaixo podem estar as respostas para alguns dos maiores mistérios da física, como a natureza da matéria escura e o motivo de o Universo ter tanta matéria e tão pouca antimatéria.

Por enquanto, feliz ou infelizmente, não há qualquer problema com o Modelo Padrão: o decaimento parece seguir as equações que já conhecemos. Mas isso também é informação, porque ajuda a riscar do mapa os lugares onde a física nova não está.

O LHCb deve continuar coletando dados até o começo da década de 2030, e uma próxima reforma pode multiplicar o ritmo de coleta por dez. Depois disso, a esperança fica com o sucessor do LHC, que só deve entrar em operação daqui a algumas décadas.

Talvez seja lá, no zeptoverso, que more a resposta para aquela pergunta incômoda: por que, afinal, o Universo se deu ao trabalho de fabricar quarks roliços que quase nada usa. Os físicos ainda não sabem. Mas podem estar batendo à porta da resposta.