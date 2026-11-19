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Introdução A comunicação não verbal é fascinante, mas cheia de mitos. Do cavalo Hans Esperto às “poses de poder” e detecção de mentiras por microexpressões, a ciência tem respostas que desmistificam o que muitos acreditam. Descubra como gestos e expressões realmente funcionam e o que a pesquisa diz sobre nossa capacidade de decifrá-los.

Principais Tópicos





O caso do "Hans Esperto" e as dicas inconscientes que ele percebia. Charles Darwin e a origem evolutiva das expressões emocionais. O debate sobre a universalidade das expressões faciais: Ekman x Barrett. O mito das "poses de poder" e o que a ciência realmente comprovou. Por que somos péssimos em detectar mentiras pela linguagem corporal.

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Texto Bruno Carbinatto | Ilustração Ina Gouveia | Design Cristielle Luise

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arecia mágica. Toda vez que alguém fazia uma pergunta de matemática, o cavalo respondia batendo a pata no chão. “Quanto é 5 + 7?”, por exemplo, vinha seguido de 12 pisadas. Ele acertava até questões mais complexas, como “Se o oitavo dia do mês cai em uma terça-feira, qual é a data da próxima sexta-feira?”. O casco batia 11 vezes.

O cavalo ficou conhecido como “Hans Esperto” e fez fama na Alemanha no começo do século 20. Hans também respondia a perguntas de soletração e distinguia notas musicais. Multidões se formavam para ver o espetáculo, e seu dono, o professor de matemática e treinador de cavalos amador Wilhelm von Osten, não cobrava ingresso.

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Com a mídia intrigada, montou-se uma comissão com veterinários, professores e profissionais de circo para investigar o animal. A conclusão foi que não era uma fraude: Hans respondia às perguntas mesmo quando seu dono não estava por perto, o que indicava que não era um truque ou sinal combinado. O psicólogo e biólogo Oskar Pfungst, então, foi convidado para tentar explicar o fenômeno.

Cães entendem quando estamos felizes ou tristes, diz estudo

Pfungst fez uma série de experimentos com Hans, inclusive testes em que o animal conseguia ouvir as perguntas, mas não enxergava quem as dizia diretamente. Quando o cavalo conseguia observar o indagador, a taxa de acerto era de 89%. Quando apenas o escutava, caía para 6%. Hans também errava muito quando o próprio perguntador não sabia a resposta.

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Conclusão: o cavalo não sabia contar. O que acontecia é que, sem perceber, quem fazia as perguntas dava dicas para a resposta com pequenos gestos e movimentos.

Quando Hans começava a bater a pata, a linguagem corporal do interlocutor acumulava pequenos sinais de tensão – olhar fixo, tronco inclinado em direção ao animal, cabeça virada de leve à espera da resposta. Quando o cavalo chegava ao número esperado, o perguntador reagia inconscientemente e aliviava a tensão acumulada com um leve movimento de cabeça, um olhar diferente, talvez uma sobrancelha levantada.

Não sabemos exatamente o que Hans notava, mas o cavalo aprendeu a identificar mudanças quase imperceptíveis na expressão dos humanos quando ele se aproximava da resposta. Daí, aprendeu a parar de bater a pata na hora certa.

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A história se tornou um caso emblemático de como os pesquisadores podem interferir, inconscientemente, nos resultados de uma análise (daí a importância dos estudos sérios serem “duplos cegos”). E ela também ilustra bem como a chamada “linguagem corporal” tem um papel central na comunicação dos humanos e de outros animais. Gestos, posturas, expressões faciais e movimentos do corpo passam mensagens e muitas vezes refletem o que sentimos, e temos uma certa capacidade de interpretá-los.

Parte disso é óbvia: uma pessoa chorando, em geral, está triste; uma pessoa saltitante, sorridente e falante provavelmente está feliz. Quem nunca percebeu que o parceiro está chateado só pela cara emburrada?

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Mas, fora do domínio da ciência, o assunto ganha contornos questionáveis. Livros de autoajuda e cursos de coaches prometem melhorar sua postura e sua comunicação não verbal para você parecer mais confiante, vender mais e se sair melhor em apresentações e entrevistas de emprego.

Não só: nas redes sociais, há supostos especialistas que dizem ser capazes de descobrir o que as pessoas estão sentindo, e até se estão mentindo, apenas analisando pequenos movimentos e as chamadas “microexpressões faciais”. Será?

Cara a cara

O termo “linguagem corporal” é impreciso – não se trata de algo com estrutura gramatical e regras fixas, então não é uma língua de verdade (como é, por exemplo, a Libras). Mas a expressão é útil para descrever os movimentos e os sinais que transmitem mensagens, muitas vezes de forma inconsciente. A linguagem corporal faz parte da “comunicação não verbal”, área que também envolve tom de voz, ritmo de fala e outros mecanismos.

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Há uma investigação científica séria desse fenômeno. Prova disso é que um dos precursores desse campo é ninguém menos que Charles Darwin. O pai da evolução se interessou pela forma que animais (e humanos) transmitiam o que sentiam e publicou, em 1872, o livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais.

Para Darwin, os movimentos e as expressões faciais que associamos com emoções específicas não nasceram, necessariamente, com a função de comunicar sentimentos, mas sim com funções práticas. Em animais que mordem, por exemplo, mostrar os dentes (um sinal de agressividade) é um jeito de deixar uma mordida engatilhada caso precise atacar.

Em humanos, franzir o nariz – algo que hoje associamos ao nojo – é uma tentativa de reduzir a inalação de odores desagradáveis. Esbugalhar os olhos numa situação de surpresa, susto ou medo é uma maneira de aumentar o campo de visão e reagir rápido em casos perigosos.

Com o tempo, os indivíduos da mesma espécie passaram a “ler” essas expressões. Isso é importante para espécies sociais, como nós e outros primatas, que dependem de boas relações para sobreviver.

Pense, por exemplo, no riso, um comportamento que compartilhamos com alguns macacos, como chimpanzés e orangotangos. Bebês humanos começam a rir por volta dos 6 meses, muito antes de falar. É um jeito de indicar aos outros que o clima no grupo é positivo e pacífico, aumentando as chances de cooperação, criando vínculos e evitando conflitos. Uma cara de bravo, por sua vez, transmite o contrário; melhor manter distância.

Tanto a expressão das emoções quanto a leitura delas são controladas principalmente pela amígdala, explica Wânia Cristina de Souza, professora de Psicologia da UnB que estuda expressões faciais. Essa estrutura faz parte do sistema límbico, descrito (de forma simplificada) como a parte “primitiva” do cérebro. É uma região diferente da responsável pelo reconhecimento facial, que é o giro fusiforme. Ou seja: você não precisa conhecer a pessoa para identificar se ela está feliz ou triste.

E na prática?

Muito depois de Darwin, uma série de cientistas estudou como expressamos emoções por meio do corpo e como interpretamos esses gestos, inclusive em contextos modernos, como o corporativo. A ideia de que podemos “aperfeiçoar” nossa linguagem corporal para passar credibilidade ou chamar mais atenção, portanto, é válida até certo ponto.

Se você fizer uma palestra olhando para o chão, falando baixinho e com o corpo retraído, vai perder a atenção do público em minutos. Há estudos sérios que mostram como usar gestos para ilustrar ou dar ênfase a falas (separar as mãos para indicar o tamanho de algo, por exemplo) pode aumentar a persuasão num discurso (1) .

Em resumo: fonoaudiologia e treinamentos de oratória são apostas sólidas, embasadas em evidências. Mas, como em toda área da ciência, é preciso separar o joio do trigo. Nem tudo que circula sobre posturas e movimentos do corpo é verdade.

Vamos a um exemplo clássico. Em 2010, um estudo liderado pela psicóloga Amy Cuddy, de Harvard, investigou o impacto das “poses de poder”, um mecanismo explorado sobretudo por coaches. Funciona assim: para se preparar para uma palestra, entrevista de emprego ou reunião importante, você deve, sozinho, fazer poses associadas a vitória e a poder, como colocar as mãos na cintura, separar as pernas e botar o queixo para cima (a “pose da Mulher Maravilha”), ou erguer os braços para cima em formato de “V” (a “pose da vitória”), como se tivesse vencido uma corrida.

A lógica é que, se você permanecer por uns dois minutos nessas posições, vai enganar seu cérebro e se sentir mais poderoso.

O estudo de 2010, que envolveu 42 pessoas, demonstrou esse efeito: os voluntários disseram se sentir mais confiantes. E não só: os níveis de testosterona (hormônio associado à força) aumentaram e os de cortisol (associado ao estresse) diminuíram após posar. Os participantes também se mostraram mais dispostos a tomar riscos num jogo de apostas – sinal de que a autoconfiança cresceu (2) .

Os resultados viralizaram na mídia e Amy Cuddy recebeu convite para vários talk shows. Em 2012, ela chegou ao palco do TED Talk com uma apresentação chamada “Sua Linguagem Corporal Pode Moldar Quem Você É”, em que ela explica esse e outros efeitos da postura na comunicação e na construção da personalidade. Até hoje, é a terceira palestra mais vista da história do TED, com 78 milhões de visualizações.

Legal. Mas, nos anos seguintes, outros pesquisadores começaram a replicar a pesquisa com outros voluntários para tentar confirmar os resultados – é o princípio da “replicabilidade”, essencial no método científico. E os novos estudos simplesmente não mostraram os mesmos efeitos. Os participantes até se sentiam um pouco mais confiantes, mas não havia indícios de que eles estivessem mais dispostos a se arriscar depois das poses – e, mais importante, não havia alterações hormonais (3) .

Com o tempo, formou-se um consenso: as “poses de poder” não causavam mudanças fisiológicas significativas. No máximo, uma espécie de “efeito placebo” na confiança, sem impactos relevantes na performance.

Hoje, uma das autoras que assinaram o estudo original concorda que a pesquisa foi falha. Amy Cuddy, porém, segue defendendo sua eficácia. Ela não está mais em Harvard, é autora de livros e dá palestras sobre linguagem corporal. O seu TED segue no ar, mas agora acompanhado de uma nota que ressalta que parte das explicações do vídeo é contestada por outros cientistas.

Decifra-me ou te devoro

Interpretar e entender sinais da comunicação não verbal tem origens evolutivas – mas, como deu para ver, trata-se de uma capacidade limitada. Com exceção dos gestos cujo significado é fixo dentro de uma cultura – um joinha, um “vem cá” com a mão ou um tchauzinho –, não existe um dicionário extenso de movimentos que possamos usar para “ler” esses sinais.

Por isso, desconfie de interpretações simplistas que circulam por aí, como “quem olha para cima quando fala é porque está inventando” ou “mexer no cabelo significa que a pessoa está flertando”. Muitos gestos, como colocar as mãos para trás ou cruzar os braços, costumam ser aleatórios. É possível que, em determinados contextos, haja uma explicação para eles – alguma emoção ou estímulo inconsciente –, mas isso é tão variável que qualquer tentativa de decifrá-los é, na prática, um chute.

Talvez você perceba quando uma pessoa está mais tímida ou aberta para bater papo mesmo que ela não diga nada. Mas a conclusão depende de muitos fatores. E, às vezes, a sua interpretação pode ser ambígua ou errada. Não era flerte – era só alguém muito gentil.

O maior nome dos estudos sobre leitura de expressões de emoções é Paul Ekman, da Universidade da Califórnia, que faleceu em 2025. Ele começou a investigação na década de 1960. Na linha de Darwin, o psicólogo seguia a ideia de que as emoções são biológicas, e que há sete expressões faciais de emoções universais [veja abaixo]. Uma cara de tristeza pode ser entendida como tal em qualquer lugar do mundo, independentemente da cultura.

Para chegar a essa conclusão, ele passou anos fazendo pesquisas com diversos grupos, inclusive povos nativos com pouco contato com ocidentais, como os Fore e os Dani, da ilha de Nova Guiné. Em experimentos usando fotos de pessoas demonstrando emoções, ele percebeu que a enorme maioria dos voluntários, de todo o mundo, relacionava as mesmas expressões aos mesmos sentimentos (4) .

Para estudar a expressão de emoções, Ekman criou o FACS (Facial Action Coding System, ou “Sistema de Codificação de Ação Facial”), uma espécie de “alfabeto do rosto”. Em vez de apenas classificar uma expressão como “rosto de raiva” ou “rosto feliz”, o sistema descreve o movimento dos músculos. Cada sinal visível, como levantar a sobrancelha ou franzir o nariz, vira uma “unidade de ação”, com um número correspondente.

Por exemplo: um sorriso envolve a unidade 12 (puxar os cantos dos lábios), às vezes somada à unidade 6 (levantar as bochechas e enrugar o canto dos olhos). Hoje, o sistema é bem-aceito e amplamente usado pela comunidade científica (a parte polêmica são algumas de suas aplicações, como associar um movimento isolado a uma emoção específica).

Por muito tempo, a linha de “universalidade das expressões” de Ekman dominou os estudos da linguagem corporal. Nas últimas décadas, porém, surgiu uma segunda vertente que questiona se as expressões faciais são, de fato, universais.

Essa linha, chamada de “construcionista”, é liderada pela pesquisadora canadense Lisa Feldman Barrett. Ela defende que o modo como expressamos emoções no rosto (e como as interpretamos em outras pessoas) não vem de fábrica. Pelo contrário: é fortemente influenciado pela cultura e aprendido ao longo da vida.

Aqui, vale uma ressalva. Ekman não achava que todos os humanos expressam emoções da mesma maneira. Ele reconhecia influências culturais e de contexto. Em culturas como a brasileira, por exemplo, gesticular ao falar é considerado normal ou até desejável; no Japão, pode parecer exagerado ou mesmo rude. Essas “regras” sociais afetam a nossa comunicação não verbal.

Além disso, há diferenças individuais a considerar (quem naturalmente é mais retraído ou expressivo) e o fato de que, em alguns casos, somos capazes de fingir ou controlar nossos movimentos. Ekman levou tudo isso em conta. O que a sua linha de pensamento defende é que emoções têm raízes biológicas – e que pelo menos alguns movimentos faciais são universais e têm relação direta com os sentimentos.

É nisso que o outro lado discorda. Como contra-argumento, os construcionistas citam um estudo de 2016 feito com o povo Trobriand, de um arquipélago próximo à ilha de Nova Guiné. A pesquisa identificou que os Trobriand associavam o rosto com olhos esbugalhados e boca aberta (em geral interpretado como medo ou susto) a uma expressão de agressividade e ameaça (5) .

Essa observação contraria a ideia de universalidade da expressão de emoções. Barrett e sua turma também criticam o método dos estudos originais de Ekman, argumentando, por exemplo, que a forma como as fotos foram apresentadas pode ter enviesado as respostas dos participantes.

Quem está certo, afinal? As expressões faciais de emoções são universais ou não? Não há consenso – e justamente por isso você deve desconfiar de afirmações genéricas sobre o assunto.

Minta para mim

Entre as aplicações mais populares das expressões faciais na internet, nenhuma faz tanto sucesso quanto a detecção de mentiras: a ideia de que pequenos movimentos do rosto, imperceptíveis para a maioria das pessoas, entregam quem está escondendo algo.

A fama vem principalmente da série Lie to Me (2009-2011), em que o ator Tim Roth vive o cientista Cal Lightman, especialista em decifrar mentiras que presta consultoria para a polícia. O personagem foi inspirado em Paul Ekman, que foi consultor da produção.

Ekman também pesquisava se os movimentos entregavam mentiras. Nos seus artigos científicos sobre o tema, ele era cauteloso. Afirmava que essa habilidade não era certeira e havia uma alta taxa de erro. Fora deles, porém, o psicólogo flertava claramente com a ideia de que daria para identificar lorotas – ou ao menos sinais de algo suspeito na fala de alguém – usando a comunicação não verbal.

Depois do sucesso do seu livro Telling Lies (“Detectando Mentiras”), de 1985, Ekman passou a dar consultoria à CIA e ao FBI para aplicar suas técnicas em interrogatórios e investigações. Já aposentado, fundou o Paul Ekman Group, uma organização privada, e começou a vender cursos e certificações nessa área.

As protagonistas do ramo de detecção de mentiras são as microexpressões faciais, sutis movimentos involuntários que duram menos de meio segundo, como um franzir de sobrancelhas ou a contração da boca ou do músculo ao redor dos olhos. Não há dúvidas de que elas existam, mas há discordâncias sobre as conclusões tiradas a partir delas.

Na linha universalista, de Ekman, há quem defenda que as microexpressões podem entregar sentimentos e emoções de quem está falando mesmo que a pessoa tente escondê-los. Por isso, podem indicar situações de mentira ou engano – em que o farsante supostamente está sentindo nervosismo, culpa ou medo, por exemplo.

Com base nessa ideia, Ekman criou o METT (Micro-Expressions Training Tool), uma ferramenta comercial que promete treinar pessoas a reconhecer microexpressões e, assim, utilizar essa habilidade para identificar emoções ocultas e detectar enganos. Outros métodos parecidos também despontaram em cursos e treinamentos destinados a policiais, investigadores e profissionais de segurança.

Na prática, porém, não há evidências de que eles funcionam. Em 2019, pesquisadores colocaram o METT à prova em um experimento com 90 participantes. Eles foram divididos em três grupos: um recebeu treinamento com o METT; outro passou por um treinamento de controle, sem conteúdo relevante para detectar mentiras; e o terceiro não recebeu treinamento algum. Depois, todos assistiram a vídeos de pessoas fazendo declarações verdadeiras ou falsas e tiveram de identificar quem estava mentindo.

O resultado: quem havia feito o treinamento de microexpressões não se saiu melhor do que os outros dois grupos (6) .

Outras revisões sistemáticas, que envolvem vários estudos, comprovam que humanos são péssimos detectores de mentiras, mesmo após treinamentos para supostamente aprimorar essa habilidade (7) . “Por isso, nós falamos que a detecção de mentira é ao acaso”, diz Wânia Cristina de Souza, da UnB.

A detecção de mentiras por microexpressões precisa se apoiar em diversos pressupostos: que esses movimentos acontecem com frequência suficiente para serem detectados; que eles não podem ser controlados nem por um bom ator; que eles realmente refletem emoções internas e não são aleatórios; que um mentiroso esteja sentindo algo de diferente ao mentir; que alguém nervoso, mas inocente, não apresente os mesmos movimentos; e, principalmente, que humanos possam ser treinados para serem bons leitores e interpretadores de mentiras sem cair em vieses ou preconceitos.

Nada desse castelo de cartas de afirmações foi totalmente comprovado pela ciência. Assim como o polígrafo – que só detecta se uma pessoa está nervosa ou ansiosa a partir da frequência cardíaca, da pressão arterial e da respiração (e não é um detector de mentiras de fato) –, a leitura do corpo não é algo em que podemos confiar para tribunais ou investigações.

Na prática, porém, cursos de “leitura de linguagem corporal e microexpressões” se popularizaram entre profissionais de segurança, sobretudo nos EUA. O maior exemplo foi o programa SPOT (sigla em inglês para “triagem de passageiros por meio de técnicas de observação”), criado em 2007 pela Administração de Segurança dos Transportes dos EUA (TSA).

A proposta era treinar funcionários de aeroportos para observar passageiros e identificar sinais comportamentais que pudessem indicar estresse, medo ou tentativa de enganar a segurança. Quem apresentasse um conjunto de indicadores suspeitos seria encaminhado para inspeções extras. Quase 3 mil funcionários participaram do programa, que teve Ekman como consultor. Nos primeiros seis anos, a iniciativa custou US$ 900 milhões.

Em 2013, o Government Accountability Office (GAO), um órgão de fiscalização do Congresso dos EUA, publicou um relatório bastante crítico do programa. Ao analisar pesquisas sobre detecção de mentiras, entre elas meta-análises que reuniam mais de 400 estudos, o órgão concluiu que a capacidade humana de identificar enganos pela observação de comportamentos não verbais é de aproximadamente 54% – pouco acima do acaso.

Em entrevistas, agentes do programa admitiram que os critérios usados eram subjetivos. O GAO também apontou falhas metodológicas nos estudos usados pela própria TSA para validar o programa e recomendou que a verba do programa fosse reduzida (8) .

Em 2017, o SPOT acabou enquanto programa independente, mas seus profissionais foram incorporados às equipes regulares de triagem dos aeroportos. Nos anos seguintes, outros relatórios do governo norte-americano seguiram apontando a falta de eficácia do método – mesmo assim, a detecção de mentiras continua sendo usada.

Livros de autoajuda gostam de dizer que “o corpo fala”. É verdade. Mas a ciência mostra que ainda somos péssimos em entendê-lo.

Fontes (1) artigo “Talking with your hands: how hand gestures influence communication”; (2) artigo “Power posing: brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance”; (3) artigo “Assessing the robustness of power posing: no effect on hormones and risk tolerance in a large sample of men and women”; (4) artigo “Constants across cultures in the face and emotion”; (5) artigo “Reading emotions from faces in two indigenous societies”; (6) artigo “A test of the micro-expressions training tool: does it improve lie detection?”; (7) artigo “Does training improve the detection of deception? A meta-analysis”; (8) relatório “Aviation security: TSA should limit future funding for behavior detection activities”, do GAO.

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