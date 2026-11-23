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Introdução Pesquisador da Anthropic utilizou o modelo de inteligência artificial Claude para solucionar a lendária Hipótese de Riemann, um enigma com mais de 150 anos. A demonstração passa por verificação em código e pode representar um divisor de águas histórico na ciência.

Principais Tópicos





Resolução de um dos problemas matemáticos mais difíceis do mundo usando o modelo de IA Claude Hipótese formulada em 1859 busca explicar a lógica por trás da distribuição dos números primos Verificação da prova exigiu a análise de cerca de 17 milhões de linhas de código no sistema Lean Desafio integra os Problemas do Milênio, com premiação de US$ 1 milhão para a solução Avanço acelera o debate sobre o impacto vertiginoso da inteligência artificial na ciência

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Talvez, com ajuda da IA, os humanos vão progredir [na prova da Hipótese de Riemann] até 2050. Quem sabe?”, disse Terence Tao, pesquisador da Universidade da Califórnia e um dos maiores matemáticos vivos, em um podcast que foi ao ar em outubro de 2026.

Apenas 35 dias depois, o problema parece ter sido resolvido de vez.

O matemático e pesquisador Levent Alpöge, funcionário da Anthropic, divulgou na última sexta-feira (20) uma prova para a Hipótese de Riemann, considerada o maior e mais famoso problema em aberto da matemática. Ele usou o Claude, o modelo de inteligência artificial da companhia, para chegar à solução do mistério que assombra gerações de especialistas há mais de 160 anos.

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Ninguém nasce ruim em matemática: o problema é como ela é ensinada

A resolução do problema, que foi anunciada em seu blog pessoal, não foi explicada em detalhes, mas ela passou pela verificação via Lean, uma linguagem de programação que analisa o passo a passo de uma prova matemática e permite avaliar a consistência lógica dA explicação. Isso é um ponto forte para sua validação, mas ela ainda precisa passar pela avaliação de outros especialistas.

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O problema é que a verificação do Lean é longa – cerca de 17 milhões de linhas de código –, ou seja, a análise de toda a comunidade matemática deve levar tempo. Mas tudo indica que, de fato, a prova para em pé: dois grupos independentes, o Lean Focused Research Organization e o Mathlib Initiative, anunciaram no sábado (21) que analisaram a verificação do Lean e que ela está correta. Outros pesquisadores, de várias universidades do mundo, parecem concordar.

Se isso se confirmar, significa que um dos maiores problemas da matemática recente foi finalmente resolvido graças à IA. É um marco enorme, que certamente entrará nos livros de história da ciência.

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Achar a prova da hipótese de Riemann é considerado um dos sete “problemas do milênio” da matemática – e, talvez, o mais difícil de todos eles. Desde 2000, o Clay Mathematics Institute oferece o prêmio de US$ 1 milhão para quem resolver um desses mistérios.

O que é a hipótese de Riemann?

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Ela é uma ideia que tenta explicar a distribuição dos números primos.

“Números primos”, você deve se lembrar, são aqueles que são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1. Por exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29.

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À primeira vista, a distribuição dos primos parece ser aleatória na fila dos números. Mas aí, em 1859, o matemático alemão Bernhard Riemann percebeu que ela poderia estar ligada a uma conta complexa conhecida como “função zeta”. A zeta é, basicamente, uma soma infinita de frações que segue essa lógica: 1/1x + 1/2x + 1/3x + 1/4x…

Para Riemann, a distribuição dos primos poderia estar ligada aos números que, quando colocados no lugar de “x” na função acima, fazem o resultado dar zero – e, por isso, são chamados de “zeros da função”.

O alemão notou algo curioso: num gráfico, os “zeros da função” que ele conseguiu calcular estavam sempre na mesma reta. Então ele formulou uma hipótese: todos os infinitos “zeros da função zeta” devem ficar nessa reta no gráfico. Essa é a hipótese de Riemann, em resumo.

Se ela for verdadeira, significa que a distribuição dos primos não é caótica e aleatória, e dá para estimar com a precisão quantos primos existem até qualquer número graças a essa reta.

O problema: ninguém conseguiu demonstrar, com certeza, que a hipótese de Riemann é verdadeira. É possível testá-la com trilhões de números, e ela sempre funciona: os que são os “zeros da função zeta” sempre ficam na reta prevista. Mas isso não é uma prova matemática. (Em 2023, escrevemos uma matéria inteira só sobre a hipótese de Riemann; clique aqui para lê-la).

Nos últimos 167 anos, gerações de matemáticos tentaram encontrar uma prova da hipótese. Essa foi considerada a missão mais importante e mais difícil da área desde então. Avanços foram feitos, mas a resolução definitiva parecia distante… até a IA entrar na jogada.

Como as IAs estão revolucionando a matemática

No ano de 2000, o Clay Mathematics Institute, um instituto de pesquisa dos EUA, reuniu os maiores matemáticos do mundo para um projeto ambicioso: selecionar os sete maiores e mais difíceis problemas matemáticos nunca antes resolvidos. Nasciam ali os “Problemas do Milênio”, que, desde então, rendem US$ 1 milhão para quem oferece uma solução.

Antes de 2026, apenas um deles tinha sido oficialmente resolvido: a Conjectura de Poincaré, em 2003, pelo matemático russo Grigori Perelman.

Nos últimos meses, porém, a história mudou radicalmente com o avanço dos modelos de IA.

Em setembro, a OpenAI anunciou que seu sistema de IA havia resolvido o problema de Navier-Stokes, uma questão em aberto sobre a dinâmica de fluidos que intrigava os matemáticos havia mais de 90 anos. E, em outubro, a OpenAI divulgou uma prova para a “quase-hipótese de Riemann”, uma versão mais simples da hipótese de Riemann. (Ambas as soluções ainda estão sendo revisadas e analisadas por pesquisadores independentes.)

São exemplos de como os robôs estão mudando radicalmente o campo da matemática, num fenômeno apelidado de “matematicalipse” (“apocalipse da matemática”). Já se previa que as IAs iam avançar nesses problemas, é claro, mas a velocidade em que isso está acontecendo vem surpreendendo os especialistas.

O anúncio de Alpöge veio a público apenas um dia depois do IPO (“oferta pública de ações”, a estreia de uma empresa na bolsa de valores) da Anthropic.

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