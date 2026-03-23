Meditar realmente limpa o cérebro
Prática estimula a circulação do líquido cefalorraquidiano, que elimina toxinas.
O líquido cefalorraquidiano é um fluido que banha o cérebro e tem as funções de proteger mecanicamente o órgão, distribuir nutrientes e limpar detritos resultantes da atividade cerebral.
O corpo produz cerca de 500 ml por dia desse líquido, que é especialmente ativo quando estamos dormindo: ele “pulsa” em ondas durante o sono, carregando toxinas para fora do cérebro. E isso, como um novo estudo (1) revela, também acontece se a pessoa está meditando.
Neurologistas da Universidade Vanderbilt, nos EUA, usaram exames de ressonância magnética para observar o cérebro de 37 pessoas, das quais 23 tinham o hábito de praticar meditação (já haviam acumulado milhares de horas dessa prática).
Eles constataram que, enquanto os voluntários estavam meditando, o fluxo de líquido cefalorraquidiano ficou mais organizado – e ele passou a circular como se a pessoa estivesse dormindo.
Fonte 1. “Neurofluid circulation changes during a focused attention style of mindfulness meditation”.