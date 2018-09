Miniestrela ou superplaneta?

Desde que foram observadas, há 20 anos, as anãs marrons tem dado o que falar entre os cientistas. Como uma estrela, elas não orbitam outro corpo celeste. Também são maiores que os planetas. Mas elas são pequenas demais para serem estrelas – tão pequenas que a fusão nuclear do hidrogênio, a forma como as estrelas produzem sua energia, não acontece. Elas simplesmente não emitem luz – como um planeta.

Por causa disso, elas foram chamadas de “estrelas fracassadas”. Mas um novo estudo dá força à ideia que estão mais para planetas ultra bem-sucedidos. Através do Very Large Array, o maior radiotelescópio do mundo, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) descobriram que a anã marrom LSRJ 1835+3259, a 20 anos-luz do Sistema Solar, possui auroras boreais como a Terra e outros planetas. Essas auroras são centenas de milhares de vezes mais poderosas que as nossas, mas, como aqui, são produzidas pela ação magnética próxima ao polo.

A descoberta responde a outra controvérsia sobre esse tipo de objeto. Desde o início dos anos 2000, sabe-se que elas emitem ondas de rádio. Alguns cientistas teorizaram que elas eram produzidas da mesma forma que uma estrela, através de uma coroa atmosférica superaquecida, como a do Sol. Mas elas fazem isso da mesma forma que planetas.

O astrônomo Greg Hallinan, que conduziu o estudo, acredita que as anãs marrons são tão parecidas com planetas que estudá-las é uma forma de aprender a respeito deles. “Nas anãs marrons mais frias que descobrimos, a atmosfera é bastante similar ao que iríamos esperar de muitos exoplanetas. Você, de fato, pode olhar para uma anã marrom e estudar sua atmosfera sem ter uma estrela próxima que é um milhão de vezes mais brilhante atrapalhando suas observações”.

