Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Moscas viciadas em cocaína podem ajudar a entender dependência química humana

A pesquisa alterou o DNA dos insetos, em um primeiro passo para o desenvolvimento de novas terapias para lidar com a dependência.

Por Eduardo Lima 10 jun 2025, 12h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Close-up of robber fly (Ommatius ouachitensis), Kotabangun, East Kalimantan, Indonesia.
 (Donald Jusa/Getty Images)
Continua após publicidade
Moscas viciadas em cocaína podem ajudar a entender dependência química humana Priorizar nos meus resultados Google

As moscas-das-frutas piram perto de açúcar. Voam de forma rápida e descontrolada para chegar em qualquer montinho de frutose. É um vício.

Agora, cientistas da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, realmente transformaram os insetos em dependentes químicos, mas de uma droga bem mais pesada que o açúcar natural das frutas e vegetais: a cocaína.

A cocaína é um estimulante poderosíssimo. Trata-se de um alcaloide presente nas folhas da planta coca usado como substância ilícita recreativa para causar um estado de euforia intenso. E, claro, você sabe: tem alto potencial viciante.

Pesquisadores modificaram geneticamente algumas moscas-das-frutas do gênero Drosophila para deixá-las suscetíveis à substância. Elas autoadministravam a droga quando tinham a chance, e ficavam muito doidonas de forma bem parecida com o efeito nos humanos.

Siga
Continua após a publicidade

As moscas reagiram à droga de forma bem parecida com os humanos: doses baixas faziam elas se agitarem e correrem de um lado para o outro; doses muito altas incapacitavam os insetos.

As moscas-das-frutas são importantes animais de laboratório. Elas compartilham 75% dos nossos genes associados a doenças, e já foram essenciais na descoberta do mecanismo biológico de outras dependências químicas.

Continua após a publicidade

O novo estudo foi publicado no Journal of Neuroscience. O objetivo dos cientistas é usar as descobertas com as mosquinhas como base para testar novas terapias contra dependência química. Vamos entender melhor.

Continua após a publicidade

Mosquinha rock ‘n’ roll

A hereditariedade tem uma grande importância em casos de dependência de cocaína, mas são muitos genes envolvidos no risco de vício. Por isso, os pesquisadores sempre tiveram dificuldade para entender qual seria o melhor foco para uma terapia genética. Os testes com moscas-das-frutas, que crescem rápido e são bons animais para conduzir experimentos genéticos, podem facilitar essa situação e acelerar o desenvolvimento de um tratamento eficiente.

Só tem um problema: moscas não gostam de cocaína. Não é a praia delas. Frutose já dá para o gasto. Entre uma amostra de água com açúcar e outra de água, açúcar e coca, elas sempre escolhiam o líquido que não havia sido batizado. Os insetos evoluem para não ingerir compostos que podem fazer mal, como toxinas de plantas, e a cocaína é justamente uma toxina de planta que faz mal.

Continua após a publicidade

Então, como transformar as moscas em estrelas do rock dos anos 1970 viciadas em cocaína? Para isso, os cientistas precisaram mexer no paladar dos insetos, que sentem o gosto das coisas pelas patinhas. A droga ativava os sensores de gostos amargos, que os pesquisadores desabilitaram com terapia genética. Depois disso, as moscas-das-frutas começaram a preferir a mistura com o aditivo ilícito.

A preferência aparecia cerca de 16 horas depois da primeira exposição à droga. Essa dependência rápida abre portas para vários novos estudos que podem acelerar a compreensão do vício em cocaína nos seres humanos.

Continua após a publicidade

Pesquisas futuras podem investigar quais genes estão relacionados com o risco de vício e transferir essa informação para estudos em mamíferos. É um bom primeiro passo no caminho para entender o mecanismo biológico da dependência química de cocaína – e, quem sabe, tentar imperrá-lo.

Publicidade
TAGS:
Biologia
cocaína
Drogas
MOSCA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).