Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Não somos os únicos: primatas também têm “animais de estimação”

Estudo reúne mais de 400 registros de macacos e símios que trocam afeto, brincam e até amamentam outras espécies.

Por Amanda Nascimento 19 ago 2026, 19h00
Macaco-japonês ( Macaca fuscata) montando e cavalgando nas costas de um cervo-sika (Cervus nippon) em Yakushima, no Japão, em uma estrada asfaltada. O macaco tem o rosto avermelhado e segura o cervo com as patas dianteiras. O cervo, de pelagem marrom, parece calmo. Ao fundo, uma barreira de proteção branca e vegetação verde desfocada.
 (Foto de Alexandre Bonnefoy e Cédric Sueur via Grueter, CC, Roncin, F., Nekaris, K.AI. et al. Comportamento social heteroespecífico em primatas: perspectivas sobre as raízes evolutivas da criação de animais de estimação. Primates (2026)./Reprodução)
Continua após publicidade
Não somos os únicos: primatas também têm “animais de estimação” Priorizar nos meus resultados Google

Parece que não somos os únicos que desfrutam da companhia de pets. Um estudo publicado no periódico Primates reuniu evidências que demonstram que primatas, como macacos e símios, cuidam, têm relações de afeto e até adotam animais de outras espécies. 

Na natureza, a convivência entre espécies costuma ter um propósito bem definido: defender-se de predadores e facilitar a busca por comida. Mas as situações descritas pelos pesquisadores desafiam essas regras. 

As evidências analisadas mostram primatas se relacionando com uma série de animais, incluindo lagartos, aves, cervos, cães e esquilos. As interações mais comuns, surpreendentemente, tratavam apenas de brincadeiras e de catação mútua – hábito de limpar uns aos outros. Na maioria dos casos as interações eram passageiras, mas, em algumas situações, a relação parecia reproduzir as dinâmicas de uma adoção.

Siga
Continua após a publicidade

O comportamento, segundo os autores, é uma reflexão direta da relação que esses primatas mantêm com membros da própria espécie. Os jovens eram mais propensos a brincar com os animais de outras espécies, enquanto fêmeas adultas tendiam a amamentar animais adotados. Já os machos adultos foram os únicos a demonstrar indiferença, sendo até mesmo violentos algumas vezes.  

Conheça o “teorema do macaco infinito”

Continua após a publicidade

E por que macacos e símios iriam querer adotar animais de estimação? Os pesquisadores suspeitam que a resposta seja a solidão. Assim como os humanos, estes primatas procuram pela companhia de outros indivíduos – seja para acompanhá-los nas tarefas higiênicas do dia a dia ou para se aninharem juntos. 

A gorila Koko, por exemplo, ficou famosa por ter um gato como “companheiro”. Entre outras classes de animais, há histórias de um elefante que fez amizade com um cachorro, um corvo que acolheu um gato e até um ganso que vive com uma tartaruga.

Continua após a publicidade

As evidências mais antigas de humanos com animais de estimação datam 14.000 mil anos atrás, na Alemanha: um homem e uma mulher foram encontrados enterrados ao lado de seu cão. No entanto, é bem provável que essa relação tenha surgido antes desse período. (O grande exemplo é a domesticação dos lobos que ocorreu há mais de 15 mil anos. Aos poucos eles foram selecionados e deram origem aos cães). À medida que domesticamos animais, é provável que esta conexão tenha deixado de ser algo primordialmente utilitário para se tornar algo mais afetuoso.

Avistamentos na natureza

A ideia de estudar primatas que mantêm relações de afeto com outros animais surgiu quando Cyril Grueter, antropólogo biológico e primatologista da Universidade de Oxford e primeiro autor do estudo, visitava o Zoológico de Xangai, na China. Naquele dia, uma fêmea gibão capturou um pequeno rato, segurando e acariciando o bichinho em sua mão.

Continua após a publicidade

Houve também outras ocasiões em que o pesquisador teve contato com esse comportamento. Ishe e Dembe, dois jovens chimpanzés-orientais, saltavam de galho em galho na copa da selva de uma reserva em Uganda, na África, quando Grueter se aproximou. O que aconteceu a seguir chocou o pesquisador: a dupla de chimpanzés se aproximou de um macaco-de-cauda-vermelha próximo, não com agressividade, como é comum entre os chimpanzés, mas com carícias. Ishe e Dembe começaram, então, a pentear o rabo do macaco.

Para ir além de exemplos isolados, Grueter e seus colegas foram atrás da literatura científica e consultaram primatologistas em busca de relatos semelhantes de primatas interagindo com outras espécies. O artigo resultante reúne 427 registros de 88 espécies de primatas. Os dados revelaram que todos os primatas, independentemente da espécie, apresentavam algum comportamento que poderia estar ligado à criação de animais de estimação.

Continua após a publicidade

Os autores destacam que, para animais, não existe exatamente um equivalente à versão humana de “ter um animal de estimação”. O correto seria dizer que há a troca de afeto entre animais de diferentes espécies. 

Publicidade
TAGS:
Animais de Estimação
Primatas
ser humano
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).