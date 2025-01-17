Nave Starship, da SpaceX, explode em sétimo voo teste

Na quinta-feira (16) o foguete Starship, pertencente à empresa SpaceX de Elon Musk, falhou seu sétimo voo teste. O estágio superior do veículo espacial explodiu após a decolagem. De acordo com Musk, a explosão foi causada por um vazamento. O voo fazia parte de uma missão não tripulada – ou seja, não havia passageiros a bordo.

O lançamento aconteceu em Boca Chica, no Texas, onde a SpaceX tem uma base. A nave, de 123 metros, foi lançada com sucesso às 19h35 no horário de Brasília (16h35 no horário texano). Seus dois veículos – o propulsor Super Heavy e a nave espacial do estágio superior, chamada Ship – se separaram no tempo certo. O Super Heavy retornou à torre de lançamento, onde foi capturado pelos “bracinhos” da estrutura (esse tipo de captura ocorreu pela primeira vez em outubro do ano passado, no quinto voo teste).

Porém, oito minutos depois da decolagem, a empresa perdeu o contato com a parte de cima do foguete, que logo depois explodiu.

Vídeos postados no X (antigo Twitter), registram uma chuva de destroços da nave em céus caribenhos.

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Starship Flight 7 breaking up and re-entering over Turks and Caicos pic.twitter.com/iuQ0YAy17O — Alex D. (@adavenport354) January 16, 2025

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Em sua própria conta do X, Elon Musk disse que análises preliminares sugerem que a explosão foi resultado de um vazamento de oxigênio e combustível, e acrescentou que o problema poderia ser facilmente resolvido. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) só deve permitir que outro lançamento como este ocorra quando a complicação seja comprovada e resolvida.

“Além de, obviamente, verificar novamente se há vazamentos, adicionaremos supressão de incêndio a esse volume e provavelmente aumentaremos a área de ventilação”,

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escreveu ele. “Nada até agora sugere adiar o próximo lançamento para além do mês que vem.”

Em outra publicação, Musk compartilhou o vídeo dos destroços cruzando os céus e comentou que “o sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido!”

A FAA disse em comunicado que a explosão “desacelerou brevemente e desviou a aeronaves ao redor da área onde os destroços do veículo espacial estavam caindo.”

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Os testes são feitos para aprimorar a nave que irá levar pessoas para o espaço, segundo Musk. É o mesmo foguete que entra no contrato feito entre a SpaceX e a Nasa, com o acordo milionário entre as empresas para que astronautas americanos retornem à Lua em 2027.

A SpaceX realizou seis voos de teste bem-sucedidos com seu megafoguete nem 2024, demonstrando capacidade de lançamento e recuperação das partes. Agora, a empresa quer aumentar a frequência de lançamentos de 5 para 25 por ano. O sétimo voo, de ontem, aconteceu no mesmo dia do lançamento bem-sucedido do New Glenn, da Blue Origin – empresa aeroespacial do CEO da Amazon, Jeff Bezos.