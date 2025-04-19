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Ciência

O maior lago do mundo está encolhendo – e as consequências são diversas. Entenda

Um novo estudo analisou o encolhimento do Mar Cáspio e sugere que, até 2100, o lago pode perder até 21 metros de seu nível de água.

Por Manuela Mourão 19 abr 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia do Mar Cáspio.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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O maior lago do mundo é, na verdade, um mar. O Mar Cáspio, que banha Azerbaijão, Cazaquistão, Irã, Rússia e Turcomenistão, é, apesar do nome, um lago salgado que recebeu o título de “mar” por sua imensidão — atualmente, ocupa 387.000 km². No entanto, justamente essa característica que lhe rendeu o nome está em risco: o Cáspio está encolhendo.

Um novo estudo publicado na revista

Communications Earth & Environment, escrito por pesquisadores da Universidade de Leeds, Reino Unido, alerta para as consequências do declínio rápido da água da região. 

Os motivos para o recuo do Mar Cáspio são tanto naturais quanto humanos. Seus principais rios afluentes, o Volga e o Ural — ambos com nascentes na Rússia —, perderam grande volume de água. A redução das chuvas e o aumento das temperaturas, somados à crescente extração de água para a construção de reservatórios e represas, contribuíram significativamente para a queda no nível do Cáspio.

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De acordo com um estudo, mesmo que o aumento das temperaturas não ultrapasse 2 °C — no melhor cenário —, é provável que o lago perca cerca de 112 mil km² de superfície, o equivalente a uma redução de 5 a 10 metros em seu nível. Com base em modelos que projetam as mudanças climáticas, os autores alertam que “prevê-se que o aquecimento global provoque declínios nos níveis de água de até 21 metros até 2100”.

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Como consequência, os cientistas alertam para o declínio da população de focas-do-Cáspio (

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Pusa caspica), os únicos mamíferos encontrados no Mar Cáspio, classificadas como ameaçadas de extinção na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) desde 2008.

Esses animais já sofrem com os impactos da atividade humana, como o tráfego de embarcações e a extração de petróleo. No entanto, de acordo com o estudo, uma redução de 5 metros no nível da água do Cáspio resultaria na perda de 81% do habitat dessas focas.

Muitas aves migratórias e peixes do Mar Cáspio também estão em risco com a queda no nível da água. A região é essencial para aves que migram entre a Europa, a Ásia e a África, pois elas dependem de lagoas costeiras e das margens do lago — hoje ameaçadas — para descanso, abrigo e alimentação.

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O Mar Cáspio já abrigou a maior diversidade de esturjões do mundo, hoje todos criticamente ameaçados após anos de pesca excessiva para obtenção de carne e caviar. A redução de até 45% das áreas rasas pode impedir que esses peixes alcancem os rios onde se reproduzem.

Uma queda de 10 metros no nível da água pode eliminar 40% dos ecossistemas únicos da região e praticamente extinguir as áreas marinhas protegidas, restando apenas uma pequena porção no Cazaquistão.

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Além disso, os seres humanos também sofrerão com as consequências da seca do Cáspio. Mais de 15 milhões de pessoas vivem ao redor do lago e dependem de suas águas para pesca, navegação e comércio.

As mudanças climáticas podem causar um duplo impacto econômico na região do Cáspio: além da perda de água afetar o clima local, reduzindo as chuvas e dificultando a agricultura, também traz riscos à saúde. Com o recuo do mar, habitats ficam mais vulneráveis a tempestades, bancos de areia se expandem e o litoral nordeste está se transformando.

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O leito seco pode liberar poeira com poluentes industriais e sal, ameaçando a saúde humana — um cenário semelhante ao do Mar de Aral, onde tempestades de poeira salgada continuam a adoecer a população. 

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TAGS:
Água do Mar
Aquecimento global
cáspio
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