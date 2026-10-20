Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

O que é um texugo-do-mel?

Pequenininho, mas valentão: conheça o animal que tem sido comparado ao presidente Lula (PT) nas redes sociais..

Por Amanda Nascimento 20 out 2026, 19h00
Um texugo-do-mel com pelagem preta e uma faixa cinza clara no dorso, olhando diretamente para frente, em um chão de terra com pequenas flores vermelhas espalhadas
 (Sumeet Moghe/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
O que é um texugo-do-mel? Priorizar nos meus resultados Google

De tempos em tempos, internautas voltam a viralizar vídeos de um animal pequeno, mas destemido. O texugo-do-mel tem fama de peitar leões, leopardos e até hienas, mesmo pesando uma fração de seus predadores. O curioso é que, graças à sua pele grossa, ele sobrevive à maioria dos ataques – ainda que não seja invencível. Com alguma frequência, o animal carismático viraliza nas redes. Recentemente, o assunto voltou a ficar em alta quando o presidente Lula (PT) foi comparado ao animal.

Os ratéis, como também são chamados, são parentes de doninhas, fuinhas, gambás, lontras, furões e texugos. Seu nome é uma homenagem à predileção desses animais pelo mel e, principalmente, às larvas e os ovos que estão dentro dos favos e dos ninhos de abelha. No geral, eles comem de tudo, desde raízes, bagas e frutas até insetos, aves e mamíferos.

Na maioria das vezes caçam seu próprio alimento, mas podem ser oportunistas. Nesses casos, eles roubam caças de outros animais e se alimentam de carcaças encontradas. Seus dentes afiados, garras dianteiras longas e estrutura robusta permitem que arranquem a carne dos ossos com facilidade. 

Siga

Normalmente, animais com reputação de serem destemidos ou ferozes são vistos como “pouco espertos”. Os texugos-do-mel, no entanto, quebram esse padrão. Eles estão entre o seleto grupo de animais capazes de usar objetos para resolver problemas ou alcançar objetivos. Há registros deles usando gravetos, pedras, toras de madeira e montes de lama para escalar obstáculos, construir escadas e até escapar de centros de reabilitação. 

Continua após a publicidade

Girafas conseguem resolver contas básicas de adição, diz estudo

Essas habilidades têm a ver com outra característica. Os texugos-do-mel têm uma das peles mais grossas do mundo, atrás apenas dos gigantescos tubarões-baleia, baleias-cachalotes, hipopótamos, elefantes e rinocerontes. A diferença, claro, é o tamanho: os texugos-do-mel mal passam dos 1 metro de comprimento e 30 cm de altura.

Continua após a publicidade

Essa pele grossa também é muito elástica e funciona como uma roupa larga, muito maior que o corpo do ratel. Isso  melhora a habilidade de mobilidade, essencial para fugir e se defender de flechas, picadas de abelha e os dentes afiados de predadores, incluindo cobras venenosas. 

Essa adaptação ainda vêm com outra vantagem: a de escapar das garras de um predador. Quando um predador morde ou tenta agarrá-lo, o texugo-do-mel consegue se contorcer e se libertar da própria pele, deixando o predador apenas com a camada mais superficial e flexível da pele. Ao mesmo tempo, pode se virar e golpear o inimigo com suas garras. Pequenininho, mas valentão.

Um fato impressionante, aliás, é que até 25% da dieta do texugo-do-mel é composta por cobras venenosas. Ou seja, não é surpresa que tenham desenvolvido alguma proteção natural contra picadas venenosas e consigam enfrentar (e até sobreviver) a ataques. 

Continua após a publicidade

No entanto, é improvável que alguém morando no Brasil tenha a chance de ver qualquer uma dessas cenas de perto. Os ratéis não existem de forma nativa no país, sendo encontrados apenas em partes da África subsaariana, da Arábia Saudita, do Irã e do oeste da Ásia. Apesar disso, são capazes de se adaptar a uma variedade de condições, desde florestas tropicais quentes até montanhas. 

Isso porque, graças a suas garras, podem cavar tocas para descansar quase diariamente e em qualquer lugar – no chão, no tronco de uma árvore ou até mesmo em cupinzeiros. Se necessário, podem cavar um buraco para se esconder em questão de minutos ou para capturar presas no subsolo. 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
animal
Curiosidades
predadores
sobrevivência
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).