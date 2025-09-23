Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Ondas de calor causaram 62 mil mortes na Europa em 2024, revela estudo

Itália e outros países do sul do continente são mais afetados. Em três anos, 181 mil morreram por causa do clima quente.

Por Bruno Carbinatto 23 set 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia de pessoas nadando no Canal Saint-Martin em um dia de verão em Paris.
 (MDoculus/Getty Images)
Continua após publicidade
Ondas de calor causaram 62 mil mortes na Europa em 2024, revela estudo Priorizar nos meus resultados Google

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado pela humanidade – e também teve o verão com maiores temperaturas desde o início da medição. Como consequência, mais de 62 mil pessoas morreram na Europa por causa de ondas de calor entre 1 de junho e 30 de setembro, estimou um novo estudo publicado no periódico Nature Medicine

O número de mortes relacionadas ao calor (62.775) foi 23,6% maior do que em 2023 (50.800), mas 8,1% menor que o total de óbitos pela mesma causa em 2022 (67.900).

O país mais afetado, de longe, foi a Itália: mais de 19 mil mortes estimadas. Nos anos anteriores, a bota da Europa também havia ficado em primeiro, com 13,8 mil falecimentos em 2023 e 18,8 mil em 2022.

Logo depois vem a Espanha, com 6,7 mil óbitos, e a Alemanha, com 6,3 mil. No total, 32 países integram a análise, que foi feita por pesquisadores do ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health), um instituto de pesquisa de Barcelona.

Siga

No total, o estudo sugere que houve mais de 181 mil mortes relacionadas ao calor na Europa durante os três verões analisados, dois terços das quais ocorreram no sul da Europa.

Continua após a publicidade

A pesquisa também concluiu que a mortalidade relacionada às altas temperaturas é maior em mulheres do que em homens e em idosos. Acima dos 75 anos, por exemplo, a mortalidade estimada foi 323% maior do que em outras faixas etárias.

O estudo chama a atenção para os impactos crescentes do aquecimento global para a saúde pública.

Continua após a publicidade

“A Europa é o continente que está se aquecendo mais rapidamente, a uma taxa duas vezes superior à média global”, diz Tomáš Janoš, um dos autores do estudo. “E, dentro da Europa, a bacia do Mediterrâneo e as regiões do sudeste estão emergindo como grandes focos de mudanças climáticas, enfrentando os maiores impactos na saúde e com um aumento substancial na mortalidade relacionada ao calor projetado para o século 21.”

 

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
calor
Clima
CLIMATOLOGIA
Europa
mudanças climáticas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).