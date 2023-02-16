Pentágono quer desenvolver droga antifrio

A Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency), a divisão de pesquisas do Pentágono, vai financiar estudos em duas universidades americanas para tentar criar um medicamento que aumenta a atividade da chamada gordura marrom.

Quando você está com frio, o corpo queima um pouco dela para elevar a temperatura corporal. A ideia é desenvolver uma droga que estimule a atividade dessa gordura – e aumente a resistência de soldados a baixas temperaturas.

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