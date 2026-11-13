Pesquisa brasileira premiada analisa possíveis causas para a progressão do Alzheimer
Tese vencedora do Grande Prêmio Capes mostra como células imunológicas do cérebro podem ter papel no desenvolvimento da doença.
O Prêmio Capes de Tese é um dos principais troféus acadêmicos do Brasil. Ele reconhece, todos os anos, pesquisas científicas de destaque dos programas de pós-graduação.
Depois, são escolhidas as três melhores teses de cada grande área do conhecimento (Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias; Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar; e Humanidades) para receber o Grande Prêmio.
Os vencedores da edição deste ano foram anunciados em abril e, na última quinta (12), aconteceu a cerimônia de premiação em Recife.
Na área de Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias, o vencedor do Grande Prêmio foi a tese de doutorado em bioquímica Contribuição glial, genética e vascular para fisiopatologia da Doença de Alzheimer no cérebro humano, de João Pedro Ferrari-Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
No trabalho, ele investigou processos biológicos que influenciam o desenvolvimento e a progressão da doença de Alzheimer, como comunicação de células do sistema nervoso, fatores genéticos e problemas de saúde. Estima-se que 57 milhões de pessoas no mundo vivam com demência – e o Alzheimer é responsável por 60% a 70% dos casos.
As causas do Alzheimer
A explicação mais comum para a doença envolve o acúmulo de proteínas no cérebro, principalmente a beta-amiloide e a tau. Em grande quantidade, elas prejudicam a comunicação dos neurônios e, assim, geram a morte progressiva dessas células, levando a problemas de memória, cognição, linguagem, entre outros.
Essa, porém, é só uma parte da história.
“Apesar dessas proteínas serem fundamentais para o desenvolvimento da doença, cada vez mais estudos vêm demonstrando que o acúmulo de amiloide e da tau não consegue explicar totalmente a progressão do Alzheimer. Duas pessoas com características parecidas, com a carga similar dessas proteínas no cérebro, podem apresentar a doença de maneiras totalmente diferente”, disse João Pedro Ferrari em entrevista à Superinteressante.
Pensando nisso, diversas pesquisas ao redor do mundo têm investigado outras causas e fatores que influenciam o desenvolvimento e o surgimento da doença, como o estilo de vida e a genética. A pesquisa de Ferrari-Souza contribui com essa discussão.
A evolução da doença
O início de seu trabalho veio, na verdade, de seu orientador de doutorado, o neurocientista Eduardo Zimmer, também da UFRGS. Em uma pesquisa laboratorial, financiada pelo Instituto Serrapilheira, Zimmer identificou indícios de que os astrócitos, células cerebrais que dão suporte aos neurônios e ajudam a manter o funcionamento do cérebro, influenciam o desenvolvimento do Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas.
Em sua tese de doutorado, João Pedro estudou pessoas ao longo do envelhecimento e de diferentes estágios clínicos da doença de Alzheimer para observar se essa relação com os astrócitos poderia ser, de fato, identificada em humanos. Para isso, realizou exames de imagem cerebral e coletou para análise amostras de sangue e de líquido cefalorraquidiano (líquido incolor que circula pelo sistema nervoso central) .
Os astrócitos foram apenas um dos fatores que ele investigou. O cientista também analisou as micróglias do cérebro, células que participam da defesa imunológica do sistema nervoso central e da regulação de processos inflamatórios. Estudos anteriores mostraram que as micróglias podem estimular os astrócitos a reagir e, por isso, foram incluídas na pesquisa.
Além das células, João investigou a associação de outros processos biológicos com o Alzheimer, como a predisposição genética e os fatores de risco vascular (como diabetes e hipertensão).
Ele observou que pessoas com a variante genética APOEε4, que já é associada a um maior risco de Alzheimer, também apresentavam maior ativação da micróglia em algumas regiões do cérebro. A APOEε4 também potencializou o acúmulo de proteínas do cérebro. Nesses casos, fatores de risco vasculares podem acelerar ainda mais a neurodegeneração.
“Quando a micróglia fica em um estado reativo, ela faz com que o astrócito se transforme em uma célula parecida a uma célula imune. Essas duas células juntas dão início à neuroinflamação”, disse Eduardo Zimmer à Super.
Assim, o estudo apontou que alterações nos astrócitos estão relacionadas ao Alzheimer e, ainda, que a interação dessas células com as micróglias também parece ter um papel importante na doença.
“Não é apenas o acúmulo das proteínas associadas ao Alzheimer que importa, mas também a maneira como essas células reagem a ele”, disse João Pedro em comunicado.
Agora, o pesquisador segue estudando o Alzheimer em seu pós-doutorado em Harvard. Pesquisas desse tipo ajudam a entender melhor os fatores envolvidos na doença que, até hoje, não possui cura ou tratamentos que interrompam sua progressão.
O estudo brasileiro mostra que, além dos neurônios e das proteínas, outras células cerebrais precisam de mais atenção nos estudos sobre Alzheimer. Isso pode ser fundamental para compreender a doença e desenvolver tratamentos mais eficazes.
Enquanto Ferrari-Souza segue com seu pós-doutorado, Zimmer continua desenvolvendo pesquisas no Instituto Serrapilheira sobre astrócitos (as células de suporte dos neurônios) e o papel delas no processo de neurodegeneração do cérebro.