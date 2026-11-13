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Introdução João Pedro Ferrari-Souza, da UFRGS, vence o Grande Prêmio Capes de Tese com pesquisa revolucionária sobre Alzheimer. Seu trabalho investiga como astrócitos, micróglias, genética e fatores vasculares influenciam a doença, abrindo caminho para novos tratamentos. Uma nova perspectiva sobre o Alzheimer.

Principais Tópicos





João Pedro Ferrari-Souza vence Grande Prêmio Capes de Tese Pesquisa sobre a fisiopatologia da Doença de Alzheimer O papel dos astrócitos e micróglias na doença Influência de fatores genéticos e vasculares Abertura para novos tratamentos mais eficazes

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O Prêmio Capes de Tese é um dos principais troféus acadêmicos do Brasil. Ele reconhece, todos os anos, pesquisas científicas de destaque dos programas de pós-graduação.

Depois, são escolhidas as três melhores teses de cada grande área do conhecimento (Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias; Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar; e Humanidades) para receber o Grande Prêmio.

Os vencedores da edição deste ano foram anunciados em abril e, na última quinta (12), aconteceu a cerimônia de premiação em Recife.

Na área de Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias, o vencedor do Grande Prêmio foi a tese de doutorado em bioquímica Contribuição glial, genética e vascular para fisiopatologia da Doença de Alzheimer no cérebro humano, de João Pedro Ferrari-Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No trabalho, ele investigou processos biológicos que influenciam o desenvolvimento e a progressão da doença de Alzheimer, como comunicação de células do sistema nervoso, fatores genéticos e problemas de saúde. Estima-se que 57 milhões de pessoas no mundo vivam com demência – e o Alzheimer é responsável por 60% a 70% dos casos.

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As causas do Alzheimer

A explicação mais comum para a doença envolve o acúmulo de proteínas no cérebro, principalmente a beta-amiloide e a tau. Em grande quantidade, elas prejudicam a comunicação dos neurônios e, assim, geram a morte progressiva dessas células, levando a problemas de memória, cognição, linguagem, entre outros.

Essa, porém, é só uma parte da história.

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“Apesar dessas proteínas serem fundamentais para o desenvolvimento da doença, cada vez mais estudos vêm demonstrando que o acúmulo de amiloide e da tau não consegue explicar totalmente a progressão do Alzheimer. Duas pessoas com características parecidas, com a carga similar dessas proteínas no cérebro, podem apresentar a doença de maneiras totalmente diferente”, disse João Pedro Ferrari em entrevista à Superinteressante.

Pensando nisso, diversas pesquisas ao redor do mundo têm investigado outras causas e fatores que influenciam o desenvolvimento e o surgimento da doença, como o estilo de vida e a genética. A pesquisa de Ferrari-Souza contribui com essa discussão.

A evolução da doença

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O início de seu trabalho veio, na verdade, de seu orientador de doutorado, o neurocientista Eduardo Zimmer, também da UFRGS. Em uma pesquisa laboratorial, financiada pelo Instituto Serrapilheira, Zimmer identificou indícios de que os astrócitos, células cerebrais que dão suporte aos neurônios e ajudam a manter o funcionamento do cérebro, influenciam o desenvolvimento do Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas.

Em sua tese de doutorado, João Pedro estudou pessoas ao longo do envelhecimento e de diferentes estágios clínicos da doença de Alzheimer para observar se essa relação com os astrócitos poderia ser, de fato, identificada em humanos. Para isso, realizou exames de imagem cerebral e coletou para análise amostras de sangue e de líquido cefalorraquidiano (líquido incolor que circula pelo sistema nervoso central) .

Os astrócitos foram apenas um dos fatores que ele investigou. O cientista também analisou as micróglias do cérebro, células que participam da defesa imunológica do sistema nervoso central e da regulação de processos inflamatórios. Estudos anteriores mostraram que as micróglias podem estimular os astrócitos a reagir e, por isso, foram incluídas na pesquisa.

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Três mil passos diários já previnem o Alzheimer, diz estudo de Harvard

Além das células, João investigou a associação de outros processos biológicos com o Alzheimer, como a predisposição genética e os fatores de risco vascular (como diabetes e hipertensão).

Ele observou que pessoas com a variante genética APOEε4, que já é associada a um maior risco de Alzheimer, também apresentavam maior ativação da micróglia em algumas regiões do cérebro. A APOEε4 também potencializou o acúmulo de proteínas do cérebro. Nesses casos, fatores de risco vasculares podem acelerar ainda mais a neurodegeneração.

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“Quando a micróglia fica em um estado reativo, ela faz com que o astrócito se transforme em uma célula parecida a uma célula imune. Essas duas células juntas dão início à neuroinflamação”, disse Eduardo Zimmer à Super.

Assim, o estudo apontou que alterações nos astrócitos estão relacionadas ao Alzheimer e, ainda, que a interação dessas células com as micróglias também parece ter um papel importante na doença.

“Não é apenas o acúmulo das proteínas associadas ao Alzheimer que importa, mas também a maneira como essas células reagem a ele”, disse João Pedro em comunicado.

Agora, o pesquisador segue estudando o Alzheimer em seu pós-doutorado em Harvard. Pesquisas desse tipo ajudam a entender melhor os fatores envolvidos na doença que, até hoje, não possui cura ou tratamentos que interrompam sua progressão.

O estudo brasileiro mostra que, além dos neurônios e das proteínas, outras células cerebrais precisam de mais atenção nos estudos sobre Alzheimer. Isso pode ser fundamental para compreender a doença e desenvolver tratamentos mais eficazes.

Enquanto Ferrari-Souza segue com seu pós-doutorado, Zimmer continua desenvolvendo pesquisas no Instituto Serrapilheira sobre astrócitos (as células de suporte dos neurônios) e o papel delas no processo de neurodegeneração do cérebro.

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