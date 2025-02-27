Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Pesquisa mostra que animais grandes têm mais câncer, contrariando o “paradoxo de Peto”

O paradoxo de Peto diz que não há relação entre tamanho do corpo da espécie e prevalência de câncer. Mas esse padrão não é encontrado na natureza, segundo um novo estudo.

Por Eduardo Lima 27 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
2702-girafas-layout_site
 (Billy Currie Photography/Getty Images)
Continua após publicidade
Pesquisa mostra que animais grandes têm mais câncer, contrariando o “paradoxo de Peto” Priorizar nos meus resultados Google

Um novo estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Reading, no Reino Unido, sugere que, quanto maior o corpo de uma espécie, mais prevalência de câncer ela tem. Os tumores malignos acometem menos os animais menores.

A pesquisa, que analisou o tamanho do corpo e a prevalência de câncer de 263 espécies diferentes, contraria o famoso “paradoxo de Peto”, que afirma que não há relação entre incidência de câncer e tamanho do corpo do animal.

O paradoxo foi batizado em homenagem ao biólogo Richard Peto, o primeiro a apontar essa anomalia estatística em 1977. Animais maiores deveriam ter mais células com DNA, e, portanto, mais chances de apresentar mutações que podem causar câncer no material genético. Faz sentido lógico, mas não é isso que os pesquisadores encontraram em suas observações e estudos. Ninguém tinha encontrado uma associação entre tamanho e tumores malignos – até agora.

A pesquisa, que mostra a falta de evidência para o paradoxo de Peto entre animais vertebrados terrestres, foi publicada no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences.

Siga
Continua após a publicidade

Evolução anticâncer

Os pesquisadores da Universidade de Reading consultaram os dados de tamanho e prevalência de câncer de 263 espécies de animais, incluindo 31 anfíbios, 79 aves, 90 mamíferos e 63 répteis com escamas.

Os cientistas identificaram uma associação entre tamanho e incidência de câncer nessas quatro categorias de animais vertebrados terrestres. Quanto maior a espécie, como um elefante, mais prevalentes os tumores malignos.

Continua após a publicidade

Mesmo apresentando a relação entre tamanho e prevalência de câncer, os cientistas também perceberam que algumas espécies que passaram por episódios de crescimento evolutivo acelerado do corpo, como pássaros e mamíferos, foram associadas a uma prevalência menor tanto de tumores malignos quanto benignos.

Isso acontece porque mecanismos anticâncer são desenvolvidos por meio de adaptação evolutiva. Quando uma espécie vai aumentando de tamanho no decorrer de gerações, ela também tem a oportunidade de desenvolver mecanismos de controle de crescimento de células, para combater a prevalência maior de câncer entre animais maiores.

Continua após a publicidade

Esse é o caso dos elefantes: apesar do tamanho, eles têm taxas de câncer bem menores que os seres humanos. Isso acontece por causa de adaptações anticâncer dos animais gigantes. Eles têm 20 cópias de um gene chamado TP53, que identifica se há um trecho de DNA danificado em uma célula. Um Homo sapiens só tem um desses.

Por observação empírica, os pesquisadores mostraram que o paradoxo de Peto não é identificável na natureza, mas que as taxas baixas de câncer em alguns animais gigantes vêm de complexos processos evolutivos para desenvolver sistemas de proteção contra tumores malignos.

Continua após a publicidade

O imperador de todos os males: Uma biografia do câncer

O imperador de todos os males

Compre agora: Amazon - R$ 91,82
Publicidade
TAGS:
Amazon
Biologia
Câncer
paradoxo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).