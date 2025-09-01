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Ciência

Pessoas otimistas têm padrão cerebral diferente

Pensamento otimista pode ser detectado no córtex pré-frontal, mostra estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2025, 12h00
Imagem de uma garota segurando, em frente ao rosto, um recorte de papel em formato de emoji de sorriso.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Os indivíduos mais otimistas apresentam um padrão característico, diferente da média das pessoas, de atividade no córtex pré-frontal medial. Essa é a conclusão de uma experiência (1) realizada por cientistas da Universidade de Kobe, no Japão, com 87 voluntários.

Primeiro eles foram submetidos a um teste psicológico padronizado, com perguntas e respostas, para determinar o grau geral de otimismo de cada um, em relação à vida.

Em seguida, os pesquisadores descreveram situações positivas, neutras e negativas para cada um dos voluntários – e pediram que eles imaginassem a si próprios em cada um daqueles cenários, enquanto tinham o cérebro monitorado por uma máquina de ressonância magnética.

Além de detectar um padrão específico no córtex pré-frontal medial de quem é mais otimista, o estudo fez outra descoberta interessante: no cérebro das pessoas mais otimistas, as situações positivas e negativas geram padrões mais diferentes entre si (do que na média dos participantes).

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Fonte (1) “Optimistic people are all alike: Shared neural representations supporting episodic future thinking among optimistic individuals”, N Abe e outros, 2025.

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