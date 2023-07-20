Polvo parece ter pesadelos com predador

O polvo Costello, que foi capturado na Flórida e desde 2021 é estudado por pesquisadores da Universidade Rockefeller, em Nova York, teve um passado traumático: um predador arrancou um de seus tentáculos quando ele vivia no mar.

Agora, os cientistas dizem ter presenciado um fenômeno intrigante. Eles flagraram quatro episódios, com duração entre 44 e 290 segundos, em que Costello aparentemente teve pesadelos (1): o polvo, que dormia em seu tanque, subitamente assumiu um comportamento antipredador, soltando tinta e tentando parecer maior.

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Em 2021, um estudo brasileiro (2) encontrou outro indício de que os polvos talvez sonhem: eles mudam de cor enquanto dormem.

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Fontes: 1. Abnormal behavioral episodes associated with sleep and quiescence in Octopus insularis: Possible nightmares in a cephalopod? M Magnasco e outros, 2023. 2. Cyclic alternation of quiet and active sleep states in the octopus. S Ribeiro e outros, 2021.