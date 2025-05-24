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Ciência

Por que homens são mais altos que mulheres? Estudo desvenda um mistério genético

Um gene específico, ligado à altura, está presente tanto no cromossomo X como no Y. Por que, então, homens são 13 cm mais alto, em média?

Por Manuela Mourão 24 Maio 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Bonecos de madeira de diferentes tamanhos, mostrando a diferença de altura entre eles.
 (Doug Armand/Getty Images)
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O dimorfismo sexual de tamanho é um fenômeno biológico em que há uma diferença significativa nas caracteríticas físicas, como tamanho e as proporções corporais, entre machos e fêmeas da mesma espécie. Segundo um estudo de 400 espécies de mamíferos do ano passado, em 45% das espécies de mamíferos os machos são maiores que as fêmeas; em 39% das espécies, machos e fêmeas têm o mesmo tamanho; e em 16%, as fêmeas são maiores que os machos.

Entre os humanos, o fenômeno não é diferente: na maioria dos casos, os homens são mais altos que as mulheres – 13 cm, em média. Sabemos que a genética e os hormônios sexuais masculinos  explicam grande parte da diferença, mas como, exatamente?

Agora,

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um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) encontrou novas pistas.

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Os autores da pesquisa analisaram dados genéticos de cerca de um milhão de pessoas e encontraram respostas em um gene chamado SHOX, conhecido por ser crucial no desenvolvimento ósseo e desempenhar algum papel na determinação da estatura. 

Mas há um detalhe importante: esse gene está presente em ambos os cromossomos, X e Y. Como você deve se lembrar, mulheres são XX e homens, XY.

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Os cromossomos sexuais não são homólogos, ou seja, não compartilham muitas estruturas e sequências genéticas. Entre as poucas partilhas está o SHOX. A mera presença dele não explicaria, portanto, a diferença de altura entre homens e mulheres, porque ele existe em ambos os sexos. A questão era, então, um mistério genético.

Os pesquisadores se perguntaram, então: será que o mesmo gene atua de modo distinto em cada cromossomo diferente? Neste caso, a hipótese era que a combinação de um cromossomo Y com o gene SHOX agisse como um impulsor para a altura.  

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Para investigar a hipótese, os cientistas foram atrás de pessoas com condições genéticas raras: alguns indivíduos nascem com cromossomos a mais ou a menos – a condição é conhecida como aneuploidías cromossômicas sexuais (ACS). Existem pessoas que são X0 (só com um cromossomo X), outras que são XXY, por exemplo.

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Para isso, os pesquisadores consultaram repositórios de dados genéticos e médicos. Foram usados três bancos de dados, dois americanos e um britânico. 

Com dados de quase um milhão de indivíduos, o grupo conseguiu encontrar 1.225 pessoas com cromossomos X ou Y ausentes ou extras. Eles observaram que ter um cromossomo Y extra levava a um maior aumento de altura, mas ter um cromossomo X adicional não.

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Isso confirma a hipótese que o gene SHOX no cromossomo Y está ligado a um maior crescimento, mas no cromossomo X não.

Para o pesquisador Matthew Oetjens, autor do estudo, a explicação tem a ver com a localização do gene SHOX. No cromossomo Y, a localização do gene permite que ele tenha uma maior expressão que no Y. Por isso, os homens tem um efeito maior do gene SHOX. Isso, calcularam os pesquisadores, é responsável por quase um quarto da diferença média de altura entre homens e mulheres. O restante da diferença, por sua vez, vem de outros mecanismos biológicos.

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altura
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Genética
homem
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